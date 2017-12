Weihnachtsgeschichte auf Kanapee Krippenausstellung im Osnabrücker Kreishaus eröffnet

Osnabrück. Erstmals seit 2003 sind im Osnabrücker Kreishaus wieder ausgewählte Weihnachtskrippen zu sehen. Die 50 Darstellungen rund um Jesu Geburt stammen aus dem Fundus des Vereins der Krippenfreunde Osnabrücker Land und Emsland und aus Privathaushalten. Ein Drittel der Krippen zeigen polnische Arbeiten.

„Weihnachtskrippen verbinden“ lautet daher auch das Motto der aktuellen und gut aufbereiteten Ausstellung. Angedockt hat der Verein der Krippenfreunde an die langjährige Partnerschaft zwischen den Landkreisen Osnabrück und Olsztyn (Allenstein). Jahr für Jahr wird seit 2004 die Krippe des polnischen Künstlers Jerzy Markuszewski in der Verwaltung am Schölerberg aufgebaut. Selbst sie ist übrigens schon eine Art Gemeinschaftswerk: Ein Hausmeister des Landkreises hat dazu einen Stall und die Zäune gefertigt.

Krippendarstellung aus einem einzigen Stück Holz

Ein Drittel der Exponate stammt von polnischen Krippenherstellern, die in ihrem Land als bedeutendste Künstler gelten, sagte der Vereinsvorsitzende Gerhard Lohmeier zur Eröffnung. Zu sehen ist etwa eine Arbeit von Roman Sledz, der eine Krippendarstellung aus einem einzigen Stück Holz herausgearbeitet hat – ohne Leim und einen Nagel, wie Lohmeier betonte. „Darüber hinaus zeigen wir auch einige traditionelle Krippen, die Kirchen und andere Häuser mit buntem Zigaretten- und Schokoladenpapier zeigen.“ (Weiterlesen: Krippenausstellung im Diözesanmuseum Osnabrück eröffnet)

Jerusalemkrippe der 1920er Jahre

Andere Krippen kommen von regional bekannten Künstlern, wie Hans Gerd Ruwe, Friedrich Vornholt sowie Walter Mellmann und Josef Morgret. Origineller Eyecatcher ist die sogenannte Sofakrippe von Wilhelm Witte. Der Gesmolder hat eine Jerusalemkrippe der 1920er Jahre in ein Kanapee eingebaut.

Darstellung mit gut 250 Figuren

Im Wortsinn breiten Raum nimmt die Quadratmeter verschlingende Krippe von Reinhold Hellmich (Pye) ein. „Es gibt kaum eine Krippe, an der so viele Tiere zu sehen sind“, verwies Lohmeier auf die Darstellung mit gut 250 Figuren. Ebenso detailreich die Szenerie einer Heimatkrippe aus dem Grönegau. Nicht nur haben die beweglichen Figuren aus Porzellan beinahe individuelle Gesichtszüge. Zugleich tragen sie mit handgenähten Trachten ein Stück textiler Kulturgeschichte.

Moderne „Yenga-Art“

Wem es in aller Vielgestaltigkeit nach Reduktion der Darstellungsszenen um Jesu Geburt verlangt, dem ist die Arbeit von Oliver Fabel (Berlin) anempfohlen. Ein Schmunzeln ob dieses Beispiels moderner „Yenga-Art“ ist garantiert.