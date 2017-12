Weihnachten auf griechisch Vicky Leandros in der Lutherkirche in Osnabrück

Vicky Leandros in der Lutherkirche in Osnabrück MEC öffnen

Ihre Kindheit will Vicky Leandros am kommenden Montag in Osnabrück bei ihrem Weihnachtskonzert auferstehen lassen. Foto: dpa

Osnabrück. Viele Menschen verbinden Vicky Leandros mit dem Hit „Theo, wir fahr’n nach Lodz“. Die Deutsch-Griechin kann aber auch anders. Am Montag, 11. Dezember, singt sie Weihnachtslieder in der Lutherkirche in Osnabrück.