Die Schule brennt immer noch Extrabreit im Rosenhof in Osnabrück

Hurra, Hurra, Extrabreit kommt am Donnerstag nach Osnabrück. Foto: Andreas Läsker

Osnabrück. 23 Wochen lang war Extrabreits Single „Hurra, hurra, die Schule brennt“ in den deutschen Charts platziert. Das ist 35 Jahre her. Momentan befindet sich die Band auf ihrer Weihnachtsblitztournee. Die führt sie am Donnerstag, 7. Dezember, in den Osnabrücker Rosenhof.