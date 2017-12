Heute letzte Sitzung in diesem Jahr Osnabrück führt testweise auf drei Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 ein

Der Osnabrücker Stadtrat trifft sich am Dienstag, 5. Dezember, um 17 Uhr im Rathaus zur letzten Sitzung in diesem Jahr. Dominierendes Thema: der Etat 2018. Foto: NOZ-Archiv/Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die Mitglieder des Osnabrücker Stadtrates treffen sich am heutigen Dienstag, 5. Dezember, um 17 Uhr im Rathaus zur letzten Ratssitzung in diesem Jahr. Der Haushalt ist das dominierende Thema, bevor es in die Winterpause geht. Wir berichten im Liveticker.

Kämmerer Thomas Fillep kann gute Zahlen präsentieren. Es gibt also genügend Spielraum für Wünsche in der Vorweihnachtszeit. Zwei Stunden haben die Ratsmitglieder Zeit, um sich zum Haushalt zu äußern. Zur Sprache kommen laut Tagesordnung auch folgende Punkte: die Entwicklung des Museumsquartiers,

eine neue Dauerausstellung für das Museum am Schölerberg,

die Fortsetzung der Quartiersarbeit Dodesheide-Ost,

die Umgestaltung des Raiffeisenplatzes und

die Erstellung eines Masterplans zur Luftreinhaltung.

Außerdem auf der Agenda des Rates: der Stellenplan 2018. Vor allem der Fachbereich Städtebau soll von vier zusätzlichen Stellen profitieren, die benötigt werden, um – wie von der Stadt beabsichtigt – bis 2020 mindestens 2500 neue Wohnungen in Osnabrück zu schaffen.