Wenn es mit der Sprache hapert Die Logopädinnen von der DAA-Lehranstalt Osnabrück

Osnabrück. Bei durchschnittlich nur acht bis zwölf Auszubildenden pro Jahrgang lernt man sich in den drei Jahren der theoretischen und praktischen Vollzeit-Ausbildung sehr intensiv kennen.

Auch der eine oder andere „Zickenkrieg“ sei dabei nicht zu vermeiden, erinnerte sich Katja Becker, Leiterin der Lehranstalt für Logopädie der Deutsche Angestellten Akademie (DAA) in Osnabrück. Insgesamt sei die Stimmung während der Ausbildung aber recht harmonisch und fröhlich gewesen.

„Ein Stückchen Autorität“

Mit vielen Umarmungen zwischen Dozenten, Absolventinnen und den Auszubildenden aus Unter- und Mittelstufe nahmen die Absolventinnen Abschied von ihrer Lehranstalt, die ihnen mit dem Abschlusszeugnis „ein Stückchen Autorität“ verlieh, wie Pädagogik-Dozent Bodo Waltereit in seiner kurzen Ansprache betonte.

Im Praxisteil ihrer Ausbildung arbeiteten die jungen Frauen vor allem mit Kindern und Jugendlichen mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- oder Schluckstörungen. Dabei wurden sie von Dozenten und Mitschülern der Lehranstalt durch Spiegelscheiben beobachtet und im Nachgang analysiert.

Von der Ausbildung ins Studium

Direkt in die Praxis gehen allerdings die wenigsten der jungen Logopädinnen. Wie viele von ihnen planen auch Lea Raube (22) und Christin Mosters (22) ein Aufbaustudium. Von ihrem Studium erwarten sich die beiden neben der Vertiefung ihres Fachwissens auch bessere Berufsperspektiven. „Unsere Ausbildung ist sehr hochwertig und steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir später einmal verdienen werden“, bemerkte Mosters. „Aktuell bringt einem ein Bachelor in unserem Beruf nichts“, erklärte Raube. Perspektivisch könne sich das aber womöglich ändern. Berufspolitisch sei derzeit einiges in Bewegung. „Deshalb wollen wir studieren.“