Wo die Nahrungsmittel herkommen Zeugnisse für Landwirte und Hauswirtschafterinnen

Bersenbrück. Berufe in der Landwirtschaft und in der Hauswirtschaft: 140 junge Leute erhielten im Gasthof Böhmann ihre Zeugnisse und Urkunden für erfolgreiche Abschlüsse.

„Im Osnabrücker Land ist der Beruf des Landwirts kein Auslaufmodell“: Landrat Michael Lübbersmann traf den Ton und konnte sich des Beifalls der Zuhörer im Gasthof Böhmann in Eggermühlen sicher sein. Mehr als 300 Menschen hatten sich dort zur festlichen Freisprechungsfeier des Osnabrücker Landes versammelt. Ehrenamtliche Vertreter der Landwirtschaftskammer überreichten den zahlreichen Absolventen aus Hauswirtschaft und Landwirtschaft ihre Abschlussurkunden.

Rasante Entwicklung in der Landtechnik

Landrat Lübbersmann betonte in seinem Grußwort die Bedeutung von qualifizierten Fachkräften in Land- und Hauswirtschaft. Die funktionierende Landwirtschaft im Landkreis Osnabrück und den angrenzenden Landkreisen sei auch wichtig für die rasante Entwicklung der hiesigen Landtechnikbranche. Kreislandwirt Johannes Schürbrock hatte die Feier eröffnet. Im Saal des Gasthofes Böhmann begrüßte er unter anderen den Bundestagsabgeordneten Andre Berghegger (Melle) und den Landtagsabgeordneten Martin Bäumer (Glandorf). Land- und Hauswirtschaft trügen die Verantwortung für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung, so Schürbrock. Die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion sei nur durch die Anwendung der aktuellen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Versuchswesen sicherzustellen.

Wunsch nach mehr Wertschätzung Landwirte und Hauswirtschafterinnen

Bei der Übergabe der Abschlussurkunden wurden die Prüfungsbesten der jeweiligen Gruppen besonders vorgestellt. Die Hauswirtschafterinnen, Landwirtschaftsmeister und Landwirte erhielten jeweils eine Buchprämie und eine Powerbank zum Aufladen mobiler Kommunikationsgeräte. Auch Carolin Herm-Stapelberg aus Bramsche zählte zum Kreis der Jahrgangsbesten. Sie hat an der Katholischen Landvolkhochschule in Georgsmarienhütte eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin absolviert. In einer unterhaltsamen Ansprache brachte sie ihre Wertschätzung für den Beruf überzeugend zum Ausdruck. „Es ist erstaunlich, was man in einer halben Stunde schaffen kann, wenn man sich gut organisiert“, so Herm-Stapelberg. Sie bereue keinen einzigen Tag ihrer Ausbildung. Die gesellschaftliche Wertschätzung für Landwirte und Hauswirtschafterinnen sei allerdings leider sehr schlecht.

Anzeige Anzeige

Das Schlusswort übernahm Albert Schulte to Brinke, Vizepräsident des niedersächsischen Landvolkverbandes. Er bedankte sich bei Ausbildern, Eltern, Lehrkräften, Prüfern, den Prüfungsbetrieben und Ausbildungsberatern. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Kreismusikschule.