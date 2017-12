Junge Erzieher feiern Examen in den Evangelischen Fachschulen Osnabrück

Osnabrück. „Von der Raupe zum Schmetterling“: So lautete das Motto der Examensfeier der Evangelischen Fachschulen (EFS) Osnabrück. 45 Absolventen haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Sie hatten zwischen zwei und vier Jahre an den Fachschulen für Sozialpädagogik gelernt und sind nun Erzieherinnen.

Die Schüler verglichen sich bei der Feier mit Raupen, die in den Evangelischen Fachschulen mit Wissen und Kompetenzen gefüttert wurden und nun ihre Schmetterlingsflügel ausbreiten können.

Schulleiterin Ulrike Kläfker gab den Absolventen folgende Impulse mit auf den Weg in das Berufsleben: „Offen zu sein für die Vielfalt und die individuellen Besonderheiten der kleinen und großen Menschen, ihre Begabungen zu entdecken und zu stärken, sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte und Möglichkeiten in der Gesellschaft zu unterstützen und die Entwicklung ihrer Persönlichkeiten zu fördern, wird – egal in welchem Bereich Sie arbeiten – immer zu Ihren Aufgaben gehören. Tragen Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, in Ihrem Berufsleben dazu bei, dass wir die frühe und die fortlaufende Bildung in unserer Gesellschaft sehr ernst nehmen und gewissenhaft betreiben, damit wir eine Gesellschaft pflegen, die verantwortungsbewusst mit ihrer Demokratie umgeht.“

Dabei gehe es auch um die eigene Haltung: „Wer von klein auf gelernt hat, verantwortlich zu handeln, zu denken und zu hinterfragen, lässt sich später nicht von Parolen beeindrucken. Ich bitte Sie sehr, diese Mitverantwortung in Ihrem Berufsleben gut zu verankern.“