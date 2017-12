Bis zu 66 Tote bei Überfahrt Mutmaßlicher Schleuser in Osnabrück verhaftet

Osnabrück. Die Bundespolizei hat am Dienstag in Osnabrück einen mutmaßlichen Schleuser verhaftet, der sich als Asylbewerber ausgegeben hatte. Zwei Frauen und vier Kinder, die er begleitet haben soll, starben während der Überfahrt im Mittelmeer.

Am Dienstag durchsuchte die Bundespolizei zwei Wohnungen und verhaftete den 27-Jährigen wegen des Verdachts der Einschleusung von Ausländern mit Todesfolge in sechs Fällen, bestätigte der Osnabrücker Staatsanwalt Christian Bagung unserer Redaktion. Der 27-jährige Afghane soll für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich sein, die während einer missglückten Überfahrt von der Türkei nach Griechenland im Januar 2016 ertranken.

16.200 Euro kassiert

Der Afghane soll eine Schleusergruppe angehört haben und zwei Frauen und vier Kinder auf der geplanten Überfahrt von der Türkei nach Griechenland als Begleitschleuser begleitet haben. Das mit 90 Personen völlig überfüllte Boot sank in rauer See. Nur 24 Personen konnte die griechische Küstenwache retten. 35 Leichen barg diese, die anderen Personen blieben vermisst. Auch die zwei Frauen und vier Kinder, die er begleitet hatte, starben. Für deren Überfahrt hatte er pro Person 2700 Euro kassiert, sagte Bagung – in der Summe 16.200 Euro.

Nach Rettung Asyl in Deutschland beantragt

Nach seiner Rettung gab der nun verhaftete Afghane in Griechenland an, selbst Flüchtling zu sein. Im Februar 2016 beantragte er in Deutschland Asyl, lernte Deutsch und ging in Osnabrück einer Anstellung nach, sagte Bagung.

Mehrmonatige Ermittlungen waren der Verhaftung vorausgegangen. Auf die Schliche kamen die Ermittler dem 27-Jährigen durch Zeugenhinweise. „Alle Geretteten wurden damals namentlich erfasst“, sagte Bagung. Einige Überlebende gaben an, der Beschuldigte sei kein Flüchtling, sondern Teil der Schleusergruppe gewesen. „Er ist einer von mehreren, aber wohl nicht Kopf der Bande“, so Bagung zum aktuellen Ermittlungsstand. Der Beschuldigte selbst streitet die Vorwürfe ab.

Mehr als 30 Bundespolizisten waren am Dienstag im Einsatz und durchsuchten zwei Wohnungen: die Meldeadresse – eine Asylunterkunft –, sowie eine Wohnung, in der sich der Beschuldigte oft aufgehalten haben soll.

