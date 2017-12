Die gefragten Leute von morgen Lossprechung in der Osnabrücker Bäcker-Innung

Osnabrück. 53 Auszubildende der Bäcker-Innung zu Osnabrück erhielten im Kreishaus am Schölerberg ihre Gesellenbriefe für die bestandene Ausbildung.

Rainer Welp, Obermeister der Bäcker-Innung zu Osnabrück, erinnerte an drei aufregende Lehrjahre, die die jetzigen Gesellen und die Bäckereifachverkäufer hinter sich gebracht haben. Sicher sei die Ausbildung nicht immer schön gewesen und es mussten Hindernisse und Herausforderungen überwunden werden, wie die Zwischenprüfung oder das überbetriebliche Praktikum. Mit der Zeit seien die Lehrlinge aber selbstständiger geworden und hätten mit der Abschlussprüfung ihr Können bewiesen. Welp ermunterte die jungen Menschen, sich zu verändern. „In fünf bis zehn Jahren sind Sie die Leute, die gefragt sind“, betonte er.

Der Meistertitel und die Selbstständigkeit

Auch der stellvertretende Landrat Werner Lager riet den Absolventen, „zu überlegen, neue Wege zu gehen“. Es mache „Spaß hinauszugehen auf die Märkte oder von Haus zu Haus zu den Kunden“, so der Politiker, der selbst Fleischermeister ist. In Deutschland gebe es eine wunderbare Ausbildung, auf deren Grundlage man sich weiterentwickeln könne. Lager ermutigte die jungen Menschen, ihren Meistertitel zu absolvieren und auch den Gang in die Selbstständigkeit nicht zu scheuen. In der Region Osnabrück stünden dafür alle Möglichkeiten offen. Aufgrund der handwerklich geprägten Struktur und Tradition gebe es für diesen Schritt von vielen Seiten Unterstützung. Im Anschluss überreichte Lehrlingswart Heinrich Elsmeier die Gesellenbriefe an die 53 Absolventen: Eine so tolle Prüfung wie bei den Bäckern habe er „seit vielen Jahren nicht gesehen“, betonte Elsmeier. Innungsbester wurde Daniel Potthoff vom Ausbildungsbetrieb Wolke in Glandorf mit 85 Punkten in der Praxisprüfung und 81 Punkten in der Theorie. Daraus ergibt sich eine Gesamtnote von 2,2. Er gab zu, während der Prüfung doch ein wenig ins Schwanken geraten zu sein. Nun möchte er zunächst Berufserfahrung sammeln und später eventuell seinen Meister machen.

„Eintrittskarte in das gesellschaftliche Leben“

Abschließend betonte Elmar Wenk von den Berufsbildenden Schulen, dass der Gesellenbrief die „Eintrittskarte in das gesellschaftliche Leben“ sei. Als Bäckereifachverkäufer seien die Absolventen Imageträger der Innung: „Eine gute Verkäuferin macht Kunden zu Gästen.“ Mit der Lossprechung ist die Lehrzeit der jungen Menschen beendet. Obermeister Welp mahnte, dass sie die Ehre des Bäckerhandwerkes aufrechterhalten, redlich arbeiten und Fleiß, Pünktlichkeit und Tugend wahren sollen.