Polizei sucht Zeugen Mann tritt Radlerin auf dem Osnabrücker Johannistorwall

Osnabrück. Eine 23-jährige Fahrradfahrerin wurde nach Angaben der Polizei am vergangenen Freitag, 1. Dezember, auf dem Osnabrücker Johannistorwall von einem unbekannten Mann getreten.

Die junge Frau war mit dem Fahrrad auf dem rechten Radstreifen des Johannistorwalls in Richtung Kommenderiestraße unterwegs. Auf dem Gehweg in Höhe der Musik- und Kunstschule Osnabrück befand sich eine Baustelle, die die Fußgänger zwang, den Bereich zu umgehen beziehungsweise die Straßenseite zu wechseln.

Auf dem Gehweg (direkt hinter der Baustellenbegrenzung) stand ein circa 40 bis 45 Jahre alter Mann, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, der der jungen Frau unvermittelt gegen die Hüfte trat. Der Mann trug einen dunklen Drei-Tage-Bart und hatte einen schwarzen Haarkranz sowie auf der Schädeldecke eine Glatze. Bekleidet war er mit einem blauen Wollmantel, blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Er sprach akzentfrei deutsch.

Die Radfahrerin konnte einen Sturz vermeiden, musste aber nach links auf die Autospur ausweichen. Die geschockte 23-Jährige sprach den Unbekannten kurz darauf in Höhe eines Möbelgeschäftes am Johannistorwall an. Von dem Vorfall bekamen auch die Bauarbeiter mit, die an der Baustelle arbeiteten. Diese Männer und andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osnabrück unter Telefon 0541/327-2315 oder 0541/327-2215 zu melden.