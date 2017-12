Theater und Puppenspiel Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ in der Lagerhalle

Osnabrück. Als gelungene Mischung aus Kindertheater und Puppenspiel brachte das Berliner Red Dog Theater am Sonntag das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ auf die Saalbühne der Lagerhalle.

„Dorade!“ - „Rollmöpse, frisch gerollt!“ Zwei Frauen in blauen Schürzen und Gummistiefeln preisen den Kindern im Publikum ihre Fische an. Dann stellen sie sich hinter einen Verkaufstisch auf die Bühne und tauschen sich aus über das Geschehen rund um Fischer Hans und seine Frau Ilsebill.

Als „stürmisches“ Theaterstück für ein Publikum ab vier Jahren ging am Sonntagnachmittag im Saal der Lagerhalle das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ über die Bühne. In einer gelungenen Mischung aus Kindertheater und Puppenspiel schlüpften dabei Rachel Pattison und Stefanie Rüffer vom Berliner Red Dog Theater in mehrere Rollen. Im Part der tratschenden Fischweiber Elfriede und Ursula fungierten sie als Erzählerinnen, die das Geschehen kommentierten und zusammenfassten. Angetan mit Hütchen und Regenschirm verwandelte sich Stefanie Rüffer dann in die unzufriedene Ilsebill, die über das undichte Dach und die Schnecken auf dem Boden jammert. Ihr zur Seite stand Fischer Hans als Ganzkörperpuppe, hinter der sich Hände, Beine und Stimme von Spielerin Rachel Pattison verbargen. Requisiten wie Plastikkörbe, Eimer oder Fischnetz wurden nur sparsam eingesetzt. Bei Beschreibungen des sich verfärbenden Meers oder dem Schloss der zur Kaiserin aufgestiegenen Ilsebill, verließen sich Pattison und Rüffer ganz auf die Vorstellungskraft der Kinder. Dazu kamen Geräusche von Wellen, Stumrböen und sanfte Akkordeonklänge (Musik: Arne Assmann). Kindgerecht waren auch aus Papier gefaltete Schiffchen, Krone und Papst-Kopfbedeckung, die den maßlosen Wünschen Ilsebills einen fantastischen Anklang gaben. Trotz Ilsebills Wunschgier endete das Märchen nach 50 Minuten dann doch noch versöhnlich mit einem Küsschen hinterm aufgespannten Regenschirm.