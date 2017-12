Patenschaft für Tapirbaby Deutsch lernen im Zoo Osnabrück: 10.500 Euro Spende

Osnabrück. Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte hat dem Zoo Osnabrück eine Spende über 10.500 Euro überreicht für das Sprachförderungsprojekt „Deutsch lernen im Zoo“. Die Stiftung übernahm außerdem die Patenschaft für Tapirnachwuchs Mateo. Als achte Schule und zum ersten Mal ein Teil des Projekts ist die Michaelisschule aus Oesede. Die Kinder durften das Tapirbaby aus nächster Nähe betrachten.

Aufgeregtes Getuschel herrschte jetzt im Zoo Osnabrück. Kinder der Michaelisschule Oesede durften in das Tapirgehege hinein und dem kleinen Mateo ganz schön nahe kommen. Das störte den Tapirnachwuchs ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Seelenruhig ließ er sich von den Grundschülern streicheln und mit Möhren und Bananen füttern.

Spende über 10.500 Euro

Die Kuscheleinheiten mit dem Tapirbaby verdankten die Kinder der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte. Diese überreichte dem Zoo einen Spendenbetrag in Höhe von 10.500 Euro, mit dem sie schon zum sechsten Mal das Sprachprojekt „Deutsch lernen im Zoo“ unterstützt. „Mit unserer Stiftung fördern wir Kinder und Jugendliche bei einem guten Start ins Leben. Dazu ist es natürlich wichtig, auch gut sprechen, lesen und schreiben zu können“, sagte Heike Siebert von der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte. Zusätzlich werden weitere 4750 Euro aus dem diesjährigen Zoo-Lauf, den die Stiftung ebenfalls unterstützt, in das Sprachprojekt investiert.

„Deutsch lernen im Zoo“

Das Sprachförderungsprojekt gibt es seit 2009. Grundschulkindern aus Osnabrück und Umgebung werden während einer Führung durch den Tierpark spielerisch Begriffe beigebracht. „Die Schüler sollen zu Anfang die Tiere beschreiben. Beispielsweise, ob sie groß oder klein sind oder welche Farbe sie haben“, beschrieb Zoopädagogin Katja Lammers der Vorgehen. Dabei werde darauf geachtet, dass alle Kinder sich trauen, etwas zu sagen. Das geschehe aber meistens schon von ganz alleine: „Die Schüler sind von den Tieren so fasziniert, dass sie selbst anfangen zu erklären, was sie sehen.“

Anzeige Anzeige

Im Anschluss an den Zoobesuch arbeiten die Lehrer in den Schulen die Themen im Unterricht durch Aufsätze, Lückentexte, Kollagen oder Theaterstücke nach. „Wir freuen uns sehr, dass wir an dem Projekt teilnehmen dürfen“, sagte Gabriele Lumme, Lehrerin der Michaelisschule Oesede. „Zwei Kinder in meiner Klasse können nicht so gut Deutsch sprechen, aber durch den Besuch können sie jetzt schon Tiernamen oder Farben sagen.“ Das Projekt richte sich überwiegend an Schulen, die einen großen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund oder aus finanzschwachen Familien haben. „Wir möchten auch Kindern einen Zoobesuch ermöglichen, dessen Eltern sich das sonst nicht leisten können“, sagte Zoopräsident Reinhard Sliwka. Er freue sich besonders über die erneute Unterstützung der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte. „Dank der Stiftung kann der Zoo mit diesem Projekt seiner Aufgabe als Bildungseinrichtung noch stärker nachgehen.“

Patenschaft für Tapir Mateo

Als Dank für die erneute Unterstützung schenkte der Zoo der Stiftung die Patenschaft für den Tapirnachwuchs Mateo. Der junge Tapir wurde im September geboren. „Dass wir nun auch noch die Patenschaft für den kleinen Mateo übernehmen dürfen, freut uns sehr. So hat unser Projekt gleich auch ein Maskottchen“, sagte Heike Siebert. Für die Kinder der Michaelisschule war dieses besondere Treffen mit dem Tapirbaby zumindest der Höhepunkt des Tages und wird sicher ein Erlebnis sein, über das sie noch länger reden werden.