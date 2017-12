„Feelspace“ startet durch Osnabrücker Start-up gewinnt Niedersächsischen Gründerpreis

Osnabrück. Das Osnabrücker Unternehmen „Feelspace“ hat den Gründerpreis „Durchstarter“ für erfolgreiches Unternehmertum in Niedersachsen gewonnen. Verliehen wurde der Preis in Hannover von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann.

Das Gründerteam um Susan Wache, Silke Kärcher und Jessika Schandt hat ein Navigationsgerät entwickelt, das um den Bauch getragen wird und barrierefrei für Blinde einsetzbar ist. Die Navigation erfolgt dabei durch Vibrationen. Vorgeschlagen wurde das Team von der Universität und der Hochschule Osnabrück sowie von der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, wovon das Osnabrücker Start-up 10.000 Euro erhält.

„Gründungen sind für unsere Wirtschaft von existenzieller Bedeutung. Sie erzeugen Dynamik und sind gerade mit Blick auf den digitalen Wandel wirtschaftspolitisch dringend notwendig“, wird Althusmann in einer Pressemitteilung zitiert. Künftig wolle das Wirtschaftsministerium mit 100 Gründerstipendien pro Jahr den Gründerstandort Niedersachsen stärken. Aus knapp 40 Wettbewerbsvorschlägen wählte die Jury, die sich aus Gründerpersönlichkeiten sowie Gründer unterstützenden Institutionen zusammensetzt, drei Kandidaten aus, die ihre Geschäftsideen einem Fachpublikum in Hannover vorgestellt haben. Im Anschluss an die Kurzpräsentationen stimmte das Publikum für die Preisträger ab.