Spinde im Schinkelbad aufgebrochen Stadtwerke schicken beklauten Badegästen Rechnung

Osnabrück. Als Mitte November im Schinkelbad acht Spinde aufgebrochen wurden, klauten die Unbekannten auch Daniela Schulz‘ Wertsachen. Ohne Portemonnaie konnte sie auch die Eintrittskosten nicht bezahlen. Nun schickten die Stadtwerke ihr die Rechnung. Ein Versehen, wie es auf Nachfrage heißt.

Als „wenig kundenfreundlich“ empfindet die Osnabrückerin Daniela Schulz die Reaktion der Stadtwerke, ihr eine Rechnung zu schicken. Als sie im November mit ihrem Freund im Schinkelbad Schwimmen war, wurden ihre Wertsachen aus den Spinden gestohlen. Ohne die Rechnung zahlen zu können, sind sie danach gegangen. Ein Bademeister habe zwar gesagt, es könne eine Rechnung kommen. Geglaubt hat Schulz es jedoch erst, als die Rechnung vor einigen Tagen in ihrem Briefkasten war.

„Danke SWO – wir waren das letzte Mal Gäste in Euren Bädern“, schreibt sie in eine Osnabrücker Gruppe auf Facebook. Es gehe ihr nicht um das Geld. Der Eintrittspreis sei auch nicht hoch gewesen. Der 34-Jährigen geht es um das Prinzip. „Wir sind schon bestraft genug“, sagt Schulz. Zumal die Arbeit mit den Behörden und der Polizei, die die Täter noch nicht gefasst hätten, sehr stressig sei.

Die Rechnung will die Frau bezahlen und keinen rechtlichen Streit mit den Stadtwerken führen, erklärt sie. Aber Schulz ärgert sich. Sie könne verstehen, dass die Bäder Geld verdienen müssten, „aber in so einer Situation ist das etwas anderes“. Auf Facebook musste sie ihrem Frust Luft machen.

Anzeige Anzeige

Stadtwerke entschuldigen sich

Nicole Seifert von den Stadtwerken Osnabrück bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion: Die beklauten Badegäste erhielten in der Tat eine Rechnung, obgleich sie Opfer der Spindaufbrüche geworden waren. Es komme regelmäßig vor, dass Badegäste ihren Geldbeutel vergessen und den Eintritt nicht zahlen können. „Für diese Fälle gibt es einen festgelegten Ablauf: Wir nehmen die Kontaktdaten auf und senden den Badegästen eine Rechnung, die sie dann überweisen können“, sagt die Sprecherin.

„Leider hat dieser standardisierte Prozess auch im Fall der Badegäste gegriffen, die im Schinkelbad bestohlen wurden und die aufgrund des Diebstahls den Eintritt nicht zahlen konnten“, ergänzt Seifert. Die bestohlenen Badegäste sollten die Rechnungen „getrost ignorieren“. Die Beklauten bekämen in den kommenden Tagen einen weiteren Brief von den Stadtwerken – diesmal solle es eine Entschuldigung sein, versichert Seifert.

Täter noch nicht ermittelt

Die Ermittlungen der Polizei laufen noch, sagt Polizeisprecher Frank Oevermann auf Nachfrage unserer Redaktion. Einen Verdächtigen habe sie bislang nicht ausfindig machen können. Es gebe aber noch Ermittlungsansätze, versicherte er. Die Akten lägen derweil bei der Staatsanwaltschaft. Diese solle prüfen, ob weiter ermittelt werden soll.