Tankstelle in Osnabrück überfallen

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag eine Tankstelle in der Wachsbleiche in Osnabrück überfallen. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag eine Tankstelle in der Wachsbleiche in Osnabrück überfallen.