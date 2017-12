Jährliche Erhöhung um 2 Euro Studentenwerk Osnabrück dreht an der Beitragsschraube

Osnabrück. Das Studentenwerk Osnabrück erhöht seine Beiträge. Zum Wintersemester 2018/19 steigen sie auf 69 Euro, danach jährlich um weitere 2 Euro. Veränderungen gibt es auch im Verwaltungsrat.

Wie das Studentenwerk Osnabrück mitteilt, gehe die Beitragserhöhung zurück auf einen Beschluss des Verwaltungsrats vom 1. Dezember. Zuletzt war vor drei Jahren über Preissteigerungen entschieden worden. Seitdem kletterten die Osnabrücker Studentenwerksbeiträge schrittweise von 55 auf 67 Euro.

Ein Fünftel der Gesamteinnahmen

Doch selbst 69 Euro pro Semester seien vergleichsweise wenig, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Studentenwerk Osnabrück bleibe damit weiterhin am unteren Ende der Skala aller 58 Studentenwerke in Deutschland. Die „niedrige und kontinuierliche Beitragsanhebung“ verhindere zudem, „dass Studierende in Zukunft hohe Beitragssprünge verkraften müssen“, erklärt der kommissarische Geschäftsführer Stefan Kobilke. Beim Studentenwerk Osnabrück machen die Beiträge nach Angaben des Dachverbands DSW gut 18 Prozent der jährlichen Einnahmen aus (2016: 20,66 Millionen Euro). Bundesweit wurden im Wintersemester 2016/17 Studentenbeiträge in Höhe von durchschnittlich 68,38 Euro gezahlt.

Subvention von sozialen Dienstleistungen

Mit dem Studentenwerksbeitrag, der Teil des halbjährlich von Universitäten und Hochschulen erhobenen Semesterbeitrags ist, bezahlen Studenten unter anderem Mensen und Wohnheime mit, außerdem umfassende Service- und Beratungsangebote im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich. Das Studentenwerk Osnabrück ist zuständig für 32.000 Studenten in Osnabrück, Lingen und Vechta. Der Semesterbeitrag ist an den einzelnen Standorten unterschiedlich hoch: Für die Universität Osnabrück liegt er im Sommersemester 2018 bei 339,92 Euro, für die Hochschule Osnabrück aktuell bei 331,08 Euro (Campus Osnabrück) bzw. 302,35 Euro (Campus Lingen). Die Universität Vechta kassiert zurzeit 328,70 Euro. Mit dem Geld werden auch Verwaltungsausgaben abgedeckt. Außerdem beinhaltet der Semesterbeitrag die Kosten für das Semesterticket, das Studenten auf vielen Strecken freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr ermöglicht.

Personalwechsel im Verwaltungsrat

Personalien aus dem Verwaltungsrat am Rande: Franz-Josef Hillebrandt, der seit 1991 das Studentenwerk Osnabrück als Vorsitzender des Verwaltungsausschusses und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates ehrenamtlich unterstützte, wurde aus dem Gremium verabschiedet. Neu im Verwaltungsrat ist Ira Klusmann, Hotelmanagerin in Osnabrück und Vorsitzende des Vereins Osnabrücker City Marketing. Den stellvertretenden Vorsitz im Verwaltungsrat des Studentenwerks Osnabrück übernimmt Burghart Schmidt, Präsident der Universität Vechta.