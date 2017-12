Gedenkfeier am Sonntag in Osnabrück Wie man nach dem Tod des eigenen Kindes weiterleben kann

Osnabrück. Wie soll man weitermachen, wenn man das Liebste verloren hat? Eine Frage, auf die wohl auch die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ in Osnabrück keine Antwort geben kann. Was sie jedoch gibt: Verständnis, Empathie, Raum zum Weinen, Lachen, Reden oder Schweigen. Am zweiten Adventssonntag, dem Gedenktag für verstorbene Kinder, lädt sie zu einer Gedenkfeier ein.

Dreizehn Jahre ist es her, dass Annette Hanschen den Anruf erhielt, der ihr Leben in zwei Teile schnitt: ein Davor und ein Danach. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn befand sie sich im Urlaub in Lissabon, als die Mutter des damaligen Freundes ihrer 21-jährigen Tochter anrief, um mitzuteilen, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn ums Leben gekommen sei. In ihrer ersten Verzweiflung wandten sich Annette Hanschen und ihr Mann an eine deutsche Gemeinde in Lissabon, saß abends, viele Hundert Kilometer entfernt von ihrer Tochter, bei einem Pastorenpaar, das sie aufnahm und sich mit ihnen unterhielt, trauerte, weinte, aß und trank. Den Rückflug erlebte Annette Hanschen wie in Trance. In der Pathologie schenkte ihr ein Krankenhausseelsorger ein gebatiktes Tuch, das sie auch heute noch hat. „An ihrem Todestag liegt es bei uns auf dem Tisch und bleibt dort bis in die Adventszeit“, sagt die Rullerin.

Auf dem Friedhof habe ihr eine Freundin einen Zettel zugesteckt – mit den Kontaktdaten der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“. Seit 2012 leitet Annette Hanschen die Gruppe.

Viel Zeit im Zimmer der Tochter verbracht

Nach dem Tod ihrer Tochter machte Annette Hanschen eine Therapie, besuchte verschiedene Seminare, führte in der ersten Zeit intensiv Tagebuch. „Ich verbrachte viel Zeit in ihrem Zimmer, weil ich mich ihr dort näher fühlte.“

Besonders schwer war es an bestimmten Tagen: ihrem Geburtstag, dem Todestag, Weihnachten. Und leicht ist es auch heute noch nicht, doch irgendwie geht es weiter. „Etwa zehn Jahre habe ich dafür gebraucht. Und das sage ich auch anderen Mitgliedern aus der Selbsthilfegruppe: Es braucht seine Zeit.“ Und nein, einen guten Rat könne sie anderen Trauernden nicht geben, mit ihrer Verzweiflung und ihrem Schmerz umzugehen. Aber die Selbsthilfegruppe bietet Betroffenen einen Raum, sich auszudrücken – oder auch einfach gar nichts zu sagen. „Stummheit darf sein“, sagt Annette Hanschen, „Stummheit, verbunden mit der Hoffnung, dass sie irgendwann einmal aufbricht.“ Jeder trauert anders.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum manchmal das Umfeld verunsichert ist im Umgang mit Betroffenen. „Für uns Trauernde ist es nicht leicht, uns anderen zuzumuten, obwohl wir bis oben hin voll sind mit Trauer, aber auch für unsere Freunde und Bekannte ist es nicht leicht, uns auszuhalten“, sagt Annette Hanschen und berichtet, dass sie einmal im Supermarkt gefragt wurde: „Wie geht es dir?“

„Willst du das wirklich wissen oder fragst du nur so?“, habe sie gesagt. „Ja, ich will es wirklich wissen“, lautete die Antwort, woraufhin Annette Hanschen mitten im Edeka anfing zu weinen.

Gedenkfeier in der Katharinenkirche

Bei der Gedenkfeier am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr im Gemeindehaus der Katharinenkirche wird für jedes verstorbene Kind eine Kerze entzündet. Die Feier steht im Zeichen des Themas „Wege“, da der Weg der Trauer nicht geradlinig verlaufe, manchmal Umwege nehme und es viele Wegbegleiter gebe. Im Anschluss soll noch bei Kaffee, Tee und Gebäck zusammengesessen werden. „Es hat sich in den Jahren gezeigt, dass es gut ist, die Teilnehmer nicht gleich in ihrer emotionalen Ergriffenheit zu entlassen“, sagt Annette Hanschen.

Sie wirkt gefasst, wenn sie über Trauer und den Tod ihrer Tochter spricht, doch sie sagt: Auch wenn es nach außen hin so erscheine, als sei ihr Leben „normal“ – „unsere Trauer um unser verstorbenes Kind begleitet uns jeden Tag. Wir tragen unser verstorbenes Kind immer in uns, und es ist egal, wie lange der Tod schon her ist.“

