Mit Durchblick in die Prüfung Lossprechung in der Osnabrücker Augenoptiker-Innung

Osnabrück. Dass sie Durchblick haben, haben sie bewiesen. Die Auszubildenden aus der Augenoptiker-Innung der Region Osnabrück haben die Gesellenprüfung bestanden und freuen sich über positive Zukunftsaussichten. Sie feierten in der Portobar in Osnabrück.

Der Stellvertretende Landesinnungsobermeister Michael Fey sprach die angehenden Augenoptiker von den Pflichten der Ausbildung frei und erklärte sie zu Gesellen. Fey spannte den Bogen von 500 Jahren Handwerkstradition zu den Anforderungen des Berufes in der Zukunft: „Sie dürfen sich ab heute nicht nur als vollwertiger Augenoptiker fühlen, sondern auch als solcher bezeichnen. Sie übernehmen die Verantwortung, diesen Traditionsberuf in die Zukunft zu tragen. Denn unser Beruf hat nicht nur eine jahrhundertealte Geschichte, sondern ist – nicht nur in Hinblick auf den immer wieder herangezogenen demografischen Wandel – mehr denn je gefragt.“

Der permanente Blick auf kleine Bildschirme

Weiter führte Fey aus: „Circa 60 Millionen Brillenträger in Deutschland brauchen aktuell Ihre Fachkompetenz – Tendenz steigend. Insbesondere die technischen Entwicklungen der vergangenen Jahre – erwähnt seien hier nur unsere allgegenwärtigen Begleiter Smartphone, Tablet und Co – sorgen dafür, dass nicht nur die älteren Menschen Ihre (Sehkraft-)-Unterstützung benötigen.“ Insbesondere die jüngeren Menschen würden dank permanentem Blick auf kleine Bildschirme zukünftig mit akuten Sehproblemen, aber geänderten Bedürfnissen die Hilfe der Augenoptiker suchen.

Prämierung für die Prüfungsbesten

Der Höhepunkt der Feier war die Prämierung der besten Auszubildenden. Als beste Auszubildende wurde Marlene Schwandt (Fielmann Optik, Osnabrück) geehrt, der zweite Platz ging an Marina Kotte (Fielmann, Meppen). Als Drittbeste wurde Julia Kessen (Firma Karl Jüngerhans, Haren) sowie als Viertplatzierte Pauline Viktoria Riedel (Brillen-Mohr, Osnabrück) ausgezeichnet. Jede von ihnen bekam neben einem Blumenstrauß noch einen Buchpreis der Landesinnung sowie einen 300 Euro-Weiterbildungsgutschein, der für die Meisterschule in der Fachakademie für Augenoptik angerechnet werden kann. Den Preis der Firma Zeiss für die beste theoretische Prüfung erhielt Sarah Turnschek (Apollo Optik, Osnabrück).