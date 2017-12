Abschlussfeier in Melle Kaufleute in Autohäusern

Melle. Ein Auto zu verkaufen ist mehr, als nur gut reden können. Das haben die kaufmännischen Auszubildenden im Autohandel in ihrer Lehre erfahren. Sie erhielten im Autohaus Pietsch ihre Zeugnisse.

„Sie sind nun ausgelernt und können voll in die spannende Welt des Autohandels einsteigen“, sagte Günter Pietsch den jungen Automobilkaufleuten. Gerade der Bereich Automobil eine Vielzahl kaufmännischer Aspekte. „Noch nie war der Beratungsbedarf der Kunden so groß“, so Pietsch. Die Aufgaben dabei seien für die Automobilkaufleute durchaus vielfältig. Pietsch riet den fertigen Ausgebildeten, den „Verstand zu gebrauchen und über den Tellerrand zu schauen“. Ordnung sei wichtig und natürlich auch eine beständige Fortbildung: „Mit dem Wissen von heute sind wir morgen schon von gestern“, gab er dem Nachwuchs mit auf den Weg.

Einen Einblick in die aktuelle Situation gaben Haidar Noureddine aus dem Bereich Neuwagenverkauf, der Großkundenverkäufer Joschka Siekmann und die Moderatorin Christine Pietsch-Heine vom Autohaus Pietsch. Der Beruf sei in den letzten Jahren immer flexibler geworden bestätigten auch sie. Daher habe die Arbeit auch nur noch wenig damit zu tun, was man sich unter einem Autoverkäufer vorstellt. Die Beratung und Begleitung des Kunden umfasse heute viele Serviceleistungen wie Finanzierung, Versicherungen aber auch Flottenmanagement.