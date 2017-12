Während der Freizeit studiert VWA feiert in Osnabrück mit 237 Absolventen

Osnabrück. 237 Frauen und Männer haben ihr berufsbegleitendes Studium abgeschlossen. Innerhalb von drei Jahren qualifizierten sie sich zu Betriebswirten, Informatik-Betriebswirten und Personalbetriebswirten – und feierten nun in der Osnabrücker Diskothek Alando.

Das berufsbegleitende Studium auf Hochschulniveau absolvierten die Frauen und Männer an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim (VWA).

Qualifizierung für interessante Aufgaben im Beruf

Eine von ihnen ist Inga Baumann. Die 30-Jährige büffelte neben ihrem Job bei den Amazone-Werken für die Ausbildung zur Betriebswirtin. Dies ist übrigens nicht ihre erste Weiterqualifizierung: Nach der Ausbildung zur Industriekauffrau bildete sich bereits zur Bilanzbuchhalterin weiter. „Ich denke, dass gehört heute einfach dazu, wenn man interessante Aufgaben übernehmen will“, sagte Baumann am Rande der Urkundenvergabe. Die Betriebswirtin schloss ihre Prüfungen als Beste ab. Weitere Qualifizierungen wollte sie nicht ausschließen.

Wenn andere ins Wochenende gehen ...

Was sich im Fall von Inga Baumann einfach anhört, hat es aber auch in sich. Während die Kollegen ins Wochenende gehen, steht für die VWA-Absolventen am Freitagnachmittag und Samstagvormittag lernen an. Manche Firmen unterstützen die Weiterbildung mit einem finanziellen Zuschuss oder mehr Zeit. Dafür verlangen sie im Gegenzug, dass sich der Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit ans Unternehmen bindet.

„Mammutaufgabe“

Jan-Felix Simon, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des VWA-Beirates, lobte den Einsatz der Absolventen. „Sie haben eine Mammutaufgabe geleistet.“ Simon empfahl ihnen, sich weiter Ziele zu setzen und das Netzwerk zu nutzen, was sie in den letzten drei Jahren geknüpft haben.

Die Weiterbildungsmöglichkeit an der VWA richtet sich an Mitarbeiter ohne Abitur. Mit dem jetzt erreichten Abschluss, könnten die Absolventen sogar noch einen akademischen Abschluss erlangen, sagte VWA-Geschäftsführerin Maria Deuling. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Südwestfalen wird ein Anschlussstudiengang zum Bachelor in Betriebswirtschaft angeboten.