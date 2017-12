Fotografen feiern in Osnabrück Die Kamera und der besondere Moment

Sie halten Augenblicke fest: Fotografen bei der Lossprechung. Foto: Thomas Osterfeld

Osnabrück. Acht junge Kreative durften sich im Untergeschoss des Felix-Nussbaum-Hauses in Osnabrück über ihre Gesellenbriefe freuen: Die Fotografen-Innung hatte geladen, um an diesem besonderen Ort ihre Absolventen loszusprechen. Innungssiegerin mit der Gesamtnote „gut“ wurde Astrid Hafer vom Ausbildungsbetrieb „Clean Fotostudio“ in Wallenhorst.