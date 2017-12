Mobiles Brass-Kommando Moop Mama überzeugen im Hyde Park auf ganzer Linie

Osnabrück. Professionell und dennoch hochgradig unterhaltsam: Das Guerilla-Brass-Kommando Moop Mama verwandelte den Osnabrücker Hyde Park in ein wogendes Menschenmeer.

Welch ein faszinierendes Bild: Da knien 800 Zuschauer vor der Bühne und flüstern einen Chorus. Der Mann, der zu dieser Aktion animiert hat, springt von der Bühne, legt das Mikrofon zur Seite und gibt, dennoch bis in die letzte Reihe hörbar, Instruktionen und Kommentare. Dann erfolgt ein Kommando, und alle springen zu einem wogenden Menschenmeer auf: „Alle Kinder schreien ohhhh…!“

Es ist der Hyde Park, in dem sich diese beeindruckende Szene abspielt, ziemlich am Ende des Gastspiels von Moop Mama. Eigentlich sollte diese Sonderblaskapelle in der Lagerhalle auftreten, doch schon bald stellte sich heraus, dass der Saal des soziokulturellen Zentrums zu klein für das Münchener Ensemble ist.

Also zog man in den Hyde Park um, wo das Publikum jetzt eines der besten Konzerte des fast vergangenen Jahres serviert bekommt: Musikalische Qualität, stimmliche Leistung, Texte, Choreografie, Entertainmentfaktor, Licht und Sound, hier stimmt einfach alles, sogar das Vorprogramm. Roger Rekless hat Moop Mama als Support eingeladen.

Der Rapper bringt das Publikum zusammen mit seinem Schlagzeuger mächtig in Stimmung, richtet Reime an seine Mutter, bricht eine Lanze für Graffiti-Künstler, freestylt gekonnt, erhebt geradezu zornig Faust und Stimme in einem Track über das Leid der Menschen in vielen Teilen des Nahen Ostens und Afrikas.

Dann erfolgt der Aufzug der Mamas in ihren roten Fantasietrikots: Zwei Saxofonisten, zwei Trompeter, zwei Posaunisten, ein Sousafon-Spieler und zwei Perkussionisten folgen dem Mann mit der Stimme, Keno Langbein. Das Konzert startet vor am Bühnenrand, ganz verhalten mit dem nachdenklichen Titel „Meermenschen“, einem Plädoyer für Solidarität mit Flüchtlingen im Trauermarsch-Modus.

Doch dann nimmt das HipHop-Brass-Einsatzkommando auf treppenförmigen Podesten Aufstellung und steigert sich in ein abwechslungsreiches Programm, bei dem es an nichts fehlt: Für das Bassfundament ist das Sousafon verantwortlich, die Percussionisten sind mit tragbarer Basstrommel und mobiler Snaredrum ausgestattet, haben ihr Instrumentarium für die Hallentour jedoch mit diversen weiteren Trommeln und Becken im Bühnenzentrum aufgerüstet, die sie stehenderweise mitbedienen. Der Sound ist enorm kompakt. Mal klingt es folkig, mal jazzig oder poppig, mal ist man an eine Big Band oder eine osteuropäische Hochzeitskapelle erinnert, zum Schluss ähnelt die Truppe gar einem Elektro-House-Projekt mit psychedelischen Ambitionen.

Als Moop Mama 2012 beim Popsalon erstmals in Osnabrück auftrat, spürte man bereits die Energie, die Leidenschaft und das Talent, das in diesen Musikern steckt. In der Zwischenzeit haben sich Keno und seine Blasgefährten ungemein professionalisiert, ohne an Lebendigkeit zu verlieren.

Kein Wunder, dass Jan Delay auf das Münchener Turbogebläse aufmerksam wurde, es als Supportact mit auf Tour nahm und schließlich auch einen Song zusammen mit ihm aufnahm: „Alle Kinder“. Der wird, nach dem Hit „Liebe“, schließlich zum Sahnehäubchen auf einer wahrlich schmackhaften Konzerttorte.