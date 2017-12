Die Schnellsten von 600 Barmer Kindersprint: Stadt-Finale für Grundschüler

ahg Osnabrück. Leuchtende Augen und verschwitzte Gesichter: laufbegeisterte Schüler aus fünf Osnabrücker Grundschulen trafen sich am Samstag zum Sprint-Finale.

660 junge Osnabrücker konnten in den letzten zwei Wochen ihre Laufstärke testen, als das Team des Barmer Kindersprints an der Grundschule am Schölerberg, der OGS Grundschule Eversburg, der Drei-Religionen-Grundschule, der Stüveschule und der Elisabeth-Siegel-Schule seinen Parcours aufbaute. Für das Stadtfinale bot das Autohaus Hasepark als Gastgeber im Eingangsbereich einen optimalen Platz.

Parcours voll technischer Finessen

Nicht groß, aber voll technischer Finessen war die insgesamt 8,20 Meter lange Strecke. Auf dem Hinweg hieß es, links oder rechts von den aufgestellten Pylonen zu laufen, auf dem Rückweg ging es im Slalom drumherum. Lichtschranken maßen dabei Reaktionszeit, Sprintvermögen, Schnelligkeit beim Richtungswechsel, das Pendelvermögen zwischen den Pylonen und, ganz wichtig für die Kinder, die Gesamtzeit. Die Werte bekam jedes Kind nach dem Lauf sofort ausgehändigt, auf einem kleinen Laufzettel, der jeweils auch einen passenden Spruch ausdruckte, wie zum Beispiel: Das war schnell!

Sofortiges Ergebnis als Ansporn

6,63 Sekunden hatte der sechsjährige Dimitrios Marckwardt gebraucht, der die erste Klasse in der Elisabeth-Siegel-Schule besucht. Nur wenig später konnte er seine Zeit verbessern: 6,43 Sekunden. Dass die Kinder sofort schwarz auf weiß ihr Laufergebnis sehen, ist äußerst motivierend und spornt sie an, sich immer weiter zu verbessern. Ein weiterer Ansporn: Auf den Bons waren nach dem Zufallsprinzip verschiedene Symbole aufgedruckt. Drei Bons mit gleichen Symbolen konnten die Kinder dann an den Ständen der beteiligten Partner einlösen. So gab es unter anderem Freikarten fürs Nettebad oder vom Autohaus Hasepark ein Armband, das leuchtet, sobald es bewegt wird. Die Kinder hatten reichlich Gelegenheit für Trainingssprints zum Bon-Sammeln, bevor es dann ins spannende Finale ging.

Vorrunden in verschiedenen Städten

Der Barmer Kindersprint geht zurück auf eine Idee von Markus Laurenz, Gründer von Laurenz Sports. Er holte die Barmer Krankenkasse als finanzielle Unterstützer mit ins Boot. Vom Stammsitz Coesfeld aus veranstaltet das Kindersprint-Team Vorrunden an Grundschulen in verschiedenen Städten und lädt dann zum Stadt-Finale ein. Dabei wird das Programm von passenden Partnern mitgestaltet. So konnten die Kinder nach dem Lauf beim Stand des Osnabrücker Nettebads an der großen T-Wall ihr Reaktionsvermögen testen oder mal einen Ball in den Basketballkorb des BBC Black Bulls werfen, eine große Herausforderung vor allem für die Erstklässler. Ein weiterer Partner war die Tanzschule Hull, deren Mitarbeiterin Helen Schultz einen kleinen Tanzworkshop anbot, eine Choreografie zu Musik von Justin Bieber.

Und wie testet man beim Sprinten das Reaktionsvermögen? Auch hier bietet die Technik eine Lösung: Beim Start muss jedes Kind konzentriert auf die beiden Lichter am Ende der Strecke schauen. Wird das linke grün aufleuchten oder das rechte? Erst dann darf es lossprinten.

Jahrgangsbeste im NRW-Finale

Für die zehn besten jedes Jahrgangs geht es übrigens weiter: Sie dürfen am Landesfinale teilnehmen. Allerdings nicht in Niedersachsen, hier gibt es noch keine landesweiten Meisterschaften, sondern in Nordrhein-Westfalen. Für die Osnabrücker als direkte Nachbarn wird gerne eine Ausnahme gemacht.