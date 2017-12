Management für das Büro Junge Kaufleute aus Osnabrück feiern

Auf der Treppe bei Solarlux in Melle: Kaufleute für Büromanagement feiern ihren Berufsabschluss. Foto: Robert Schäfer

Melle. 116 neue Kaufleute für Büromanagement gibt es in der Region. In einer Feierstunde im neuen Campus von Solarlux in Melle erhielten die Absolventen ihre Zeugnisse.