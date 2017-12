Fit für die Arztpraxis Medizinische Fachangestellte feiern in Osanbrück

Osnabrück. Abschlussfeier für Medizinische Fachangestellte: Der Beruf ist die moderne Version dessen, was vor Jahren noch als Arzthelferin oder Sprechstundenhilfe bekannt war.

In diesem Beruf hat sich jedoch nicht nur der Name geändert. Medizinische Fachangestellte sind die Schnittstelle zwischen Arzt und Patient, Technik und Mensch. Eigenbunden in das Team, managen sie den Praxisbetrieb. Medizinische Themen spielen da genauso eine Rolle wie Aufgaben aus dem Verwaltungsbereich.

Lebenslanges Lernen

In seiner Festrede lobte Markus Kirschner, hausärztlicher Internist aus Nordhorn und Vorstandsmitglied der Bezirksstelle der Ärztekammer, die Absolventinnen: „Sie wissen, dass Sie sich für einen interessanten Beruf entschieden haben. Sie wissen vielleicht noch nicht, dass dies auch ein zukunftssicherer Beruf ist, der allerdings ein lebenslanges Lernen erforderlich macht. Dies ist gut für Sie, weil selbst eine Unterbrechung der Berufstätigkeit nicht dazu führen wird, dass es für Sie in diesem Beruf nichts mehr zu tun gibt.“ Vielmehr sei es so, dass die Arztpraxen im Lande heute und in Zukunft dringend gut ausgebildete Medizinische Fachangestellte benötigten, um die großen Herausforderungen in der ambulanten Patientenversorgung zu stemmen. Dazu gebe es für die Medizinischen Fachangestellten grundsätzlich auch weitere berufliche Möglichkeiten in Krankenhäusern oder Medizinischen Versorgungszentren.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ein Vorteil des Berufsbildes ist für Kirschner auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weiterbilden kann man sich auch: „Es gibt viele Zusatzqualifikationen für Sie im Beruf der Medizinischen Fachangestellten, ich möchte hier nur als Beispiele die nicht ärztliche Praxisassistentin oder Fachwirtin nennen.“