16. „Run and Walk for Help“ Osnabrücker laufen für Aids-Waisenkinder in Afrika

Mit Schirmherr John McGurk im Schottenrock an der Spitze liefen am Sonntag 180 Sportler in Osnabrück für einen guten Zweck. Foto: Egmont Seiler

Osnabrück. Rund 180 Läuferinnen und Läufer trotzten am Sonntag in Osnabrück Regen und Kälte und trafen sich beim Moskaubad zum 16. Benefizlauf „Run and Walk for Help“ des Kinderhilfswerks „terre des hommes“ (tdh).