Publikum von Bühnenshow angetan Osnabrücker Bürgergala 2017 vor gelichteten Reihen

Längst nicht ausverkauft war die 8. Bürgergala der Osnabrücker Bürgerstiftung am Samstag im Theater am Domhof. Von den 600 Tickets gingen nur rund 500 weg. Foto: Hermann Pentermann

awen Osnabrück. Unter dem Motto „Ein Herz für Osnabrück“ feierte die Bürgerstiftung Osnabrück am Samstag die achte Bürgergala im Theater am Domhof. Bei der Veranstaltung blieben diesmal zig Plätze leer, was der Begeisterung der Gäste über die Bühnenshow aber keinen Abbruch tat.