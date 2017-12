Kleine Freiheit Großartige Stimmung und volles Haus: „Hi! Spencer Fest“

Osnabrück. „Wir sind jetzt wirklich ausverkauft!“ ruft Hi!Spencer-Frontmann Sven Bensmann seinem Publikum zu später Stunde begeistert entgegen. Im Rahmen ihrer „In den Wolken“-Tour hatte die Osnabrücker Indiepunkband zum Hi!Spencer Fest in die Osnabrücker Kleine Freiheit geladen und gemeinsam mit drei befreundeten Bands und knapp 300 Zuschauern ein gelungenes Indoor-Festival gefeiert.

Das musikalische Programm eröffnet am frühen Abend die Bremer Band Paul. Das aus Schlagzeuger Paul und dem bassspielendem Sänger Paul bestehende Duo legt mit düster druckvollem Alternative Rock ein souveränes Klangbrett auf die kleine Bühne. Im starken Kontrast dazu steht ihr zurückhaltendes, fast schon schüchternes Auftreten zwischen den Songs. Doch alles, was bei der Interaktion mit dem Publikum an Präsenz noch fehlt, kommt dafür während der Stücke umso lauter und energetischer zurück.

Etwas leiser und getragener beginnt anschließend das Trio Finder ihr Programm - nur um Momente später in ein noch lauteres Indie-Gewitter aus emotionalem Alternative-Rock zu verfallen. Die Soltauer Band hat eine auffällig große Anhängerschaft junger, weiblicher Fans in die Kleine Freiheit gezogen, die teils mit Wolfsmasken verkleidet in den ersten Reihen stehen und jede Textzeile begeistert mitsingen. Beim restlichen Publikum braucht es dagegen etwas länger, bis es sich schließlich in der zweiten Hälfte des Sets von den nun punkigeren Songs doch noch zum Tanzen animieren lässt.

Gar kein Problem die Besucher auf ihre Seite zu ziehen haben dagegen Flash Forward aus Wesel. Das Trio kommt mit sehr abwechslungsreichen Rocknummern um die Ecke, deren Energie sich dank eingängiger Melodien und smarter Song-Strickmuster direkt auf die Menge überträgt. Man merkt der Band an, dass es hier mit viel Erfahrung und entsprechend professioneller Souveränität auf der Bühne steht. Hier sitzt jeder Akkord, jede Ansage. Die Menge dankt es ihnen mit begeistertem Mitklatschen, Singen, Rumspringen und Tanzen. Als bei einem ruhigeren Song sogar einige Feuerzeuge in die Luft gereckt werden, kommt für einige Sekunden fast schon eine etwas eigenwillige Weihnachtsstimmung auf. Und das nicht nur, weil in der Menge ein Besucher im Weihnachtsmannkostüm steht.

Gegen 22 Uhr geht schließlich das Licht in der Kleinen Freiheit aus, Hi! Spencer betreten im Dunkeln die Bühne und werden von einem wahren Begeisterungssturm begrüßt, als die ersten Töne von „Traum“ erklingen. Angestachelt von der Heimspielatmosphäre fegen die fünf Hi! Spencers mit Vollgas über die Bühne und probieren sich sogar vereinzelt im Stagediving. Die Frontmänner Sven Bensmann und Malte Thiede spielen sich souverän die Bälle zu, nicht nur musikalisch. „Die beiden sind wie Bud Spencer und Terrence Hill“, bemerkt ein Besucher grinsend. Derweil grölt das Publikum textsicher fast jede Zeile lautstark mit, egal wie alt oder neu der Song auch ist. Dazu verausgabt man sich im Moshpit in der Mitte des Raums ebenfalls völlig. Kein Wunder also, dass die Temperatur in der Kleinen Freiheit eher der eines Gewächshauses entspricht. Nach einer guten Stunde und drei Zugaben verabschieden sich Hi! Spencer mit ihrer Single „Schalt mich ab“ von ihrem jubelnden Publikum.