NOZ-Adventstürchen-Aktion 2017 Kinder staunen über „weiße Elefanten“ am FMO

Osnabrück. Der Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) hat den Mädchen und Jungen bei der Adventstürchen-Aktion unserer Redaktion wieder einmal tierisch spannende Erlebnisse beschert. Diesmal begegneten die Kinder sogar „weißen Elefanten“.

Nein, es war kein Tiertransport mit einem Albino-Dickhäuter unterwegs, sondern die Kinder konnten sich am Samstag die Enteisungsfahrzeuge des FMO im Einsatz ansehen. Aus diesen Tankwagen wird vor dem Start eine Flüssigkeit auf die Flugzeuge gesprüht, die dafür sorgt, dass sich an ihnen kein Eis bildet. Wegen ihres langen Schwenkarms, der an einen Rüssel erinnert, werden die Fahrzeuge von den Mitarbeitern des Flughafens „weiße Elefanten“ genannt.

Diese und viele weitere interessante Details wurden bei der mehr als zweistündigen Führung vermittelt. Dabei gelangten die Kinder in alle Bereiche des Flughafens, einschließlich eines exklusiven Besuchs der Gepäcksortieranlage. Es hatten sich diesmal besonders viele Kinder für die FMO-Führung als Adventstürchen-Wunsch entschieden: Mit 27 Mädchen und Jungen war es eine der bisher größten Kindergruppen bei unserer Aktion.

FMO-Besucherführer Roland Westerschulte spielte mit den Mädchen und Jungen den kompletten Ablauf auf einem Flughafen durch. Nachdem er das Einchecken und Kofferaufgeben erklärt hatte, ging es durch die Sicherheitskontrolle, bei der die Kinder auch einen Metalldetektor passieren mussten. Anschließend führte Westerschulte die Kinder an die großen Panoramafenster im Wartebereich und erklärte ihnen am Beispiel eines gelandeten Flugzeugs und einer weiteren Maschine, die gerade enteist wurde, das Geschehen auf dem Flugfeld.

Danach ging es im Bus über das Vorfeld, vorbei an den „weißen Elefanten“, angedockten Urlaubsfliegern und einer kleineren Maschine, deren Besatzung den Kindern beim Vorbeifahren freundlich zuwinkte. Bei der Flughafenfeuerwehr öffneten sich eigens die Rolltore, sodass die Kinder die großen Löschfahrzeuge bewundern konnten. Nachdem sie aus dem Bus noch den laut Westerschulte „einsamsten Arbeitsplatz des FMO“, nämlich die mit nur einem Mitarbeiter besetzte Wetterwarte, sowie die vielen geparkten Schneeräumfahrzeuge gesehen hatten, führte er die Mädchen und Jungen in den Unterbau des Flughafens.

Zweieinhalb Zollhunde

Dort zeigte er ihnen die Gepäcksortieranlage: eine Vorrichtung mit langen Rollbändern, auf der Koffer und anderen Gepäckstücke der Fluggäste durchleuchtet und dann zum Transport in die Flugzeuge in Containerwagen verladen werden. Dabei sind, wie Westerschulte erklärte, zurzeit unter anderem „zweieinhalb Zollhunde“ im Einsatz – zwei Labradore und ein Schäferhund. Wobei eines der Tiere zurzeit nur halb zählt, weil es noch nicht fertig ausgebildet ist.