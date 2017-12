Eine virtuose Bescherung NOZ-Weihnachtskonzerte in der Katharinenkirche

In der Katharinenkirchee finden am Samstag wieder die NOZ-Weihnachtskonzerte in Osnabrück statt. Foto: Wischmeyer

Osnabrück. Zu Weihnachten gibt es traditionell einige Schmankerl. Ein Leckerbissen der musikalischen Art wird am Samstag, 9. Dezember, bei den NOZ-Weihnachtskonzerten in der Katharinenkirche in Osnabrück serviert, wenn dort unter anderen Violinist Vladimir Bessonov seine große Kunst zeigt. Das erste Konzert um 15.30 Uhr ist bereits ausverkauft.