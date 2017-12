Die letzte Tour? Dirkschneider im Hyde Park in Osnabrück

Osnabrück. Udo Dirkschneider könnte mit seinen 65 Jahren in den Ruhestand treten. Aber er steht lieber auf der Bühne. Am Samstag, 9. Dezember, kommt der Heavy-Metal-Sänger in den Osnabrücker Hyde Park und spielt die Songs seiner ehemaligen Band Accept. Als Vorgruppe ist die britische Gruppe Raven dabei.

Schon im vergangenen Jahr war Dirkschneider auf Tournee, um Songs von Accept vorzutragen. Da zwei Drittel der Konzerte ausverkauft waren und die Nachfrage nicht nachließ, beschloss er, eine weitere Tour folgen zu lassen. Dies soll dann aber wirklich die letzte sein.

Udo Dirkschneider verfügt über ein unverwechselbares und wohl unnachahmliches Organ. Das Magazin „metal.de“ nannte es die „ikonischste Stimme der deutschen Metal-Landschaft“. Dirkschneider findet damit jedoch nicht nur hierzulande Gehör. Er hat Fans von den USA bis nach Russland. In Japan ist er in der Manga-Figur „Dark Schneider“ verewigt worden. Sein Live-Album „Back to the Roots“ landete auf Platz 24 der deutschen Charts. Und auch in anderen europäischen Ländern stürmen die Menschen zu seinen Konzerten.

Dirkschneider rekrutiert seine Anhängerschaft nicht nur aus Fans der 1971 in Solingen von ihm mit gegründeten Band Accept. Er zieht auch viele junge Menschen an. Sie alle wollen Songs wie „Metal Heart“, „Princess Of The Dawn“, „Restless And Wild“ oder „Balls To The Wall“ hören. Das Beispiel Dirkschneider zeigt, dass Heavy Metal nicht nur jung hält, sondern auch generationsübergreifend wirkt.

Der Spiegel nannte Dirkschneider mal den „wahren Volksmusiker“. Er ist ein Typ, der auch vor der Bühne bei seinen Konzerten stehen könnte. Nur lebt Dirkschneider mittlerweile auf Ibiza. Ansonsten sei er aber ein eher langweiliger Mensch, sagte er in dem Spiegel-Interview: „Ich mähe Rasen, gehe einkaufen im Supermarkt. Oder spazieren am Strand, aber etwas lockerer angezogen.“

Dirkschneider, Hyde Park, Osnabrück, Sa., 9. 12., 20 Uhr, Eintritt: 33 Euro, Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung oder unter Kartentelefon: 0541/22596.