Handwerkskammer Osnabrück Handwerk kritisiert schleppende Regierungsbildung

Osnabrück. Kritik an der schleppenden Regierungsbildung im Bund, Lob vom Landerechnungshof und eine mögliche Grundstückserweiterung – das waren Themen auf der Herbst-Vollversammlung der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

Mit deutlichen Worten kritisierte Handwerkskammerpräsident Peter Voss die verzögerte Regierungsbildung in Berlin. „CDU/CSU, die Grünen und vor allem die FDP haben sich beim Wähler blamiert. Die SPD macht es nicht besser und spielt beleidigte Leberwurst inklusive Vorsitzenden-Diskussion. Und die AfD reibt sich die Hände. Kurz gesagt: Deutschland ist stark handlungseingeschränkt.“

Das Scheitern der Jamaika-Sondierungen zeige, dass die Chance und das Potenzial einer „frischen Regierungskonstellation vertan worden ist“, so Voss weiter. „Nun aber bleiben dringliche Themen wie etwa die Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur oder Fachkräftemangel liegen.“

„Steigende Umsätze, dicke Auftragspolster und Neueinstellungen“

Sehr zufrieden zeigte sich Voss mit der konjunkturellen Entwicklung in den Handwerksbranchen. Steigende Umsätze, dicke Auftragspolster sowie Neueinstellungen und kräftige Investitionen: Besonders in den Bau- und Ausbauhandwerken und im gewerblichen Bereich bilanziere der Geschäftsklimaindex hervorragende Zahlen, so der Präsident.

Er lobte die zuletzt noch von der vorigen niedersächsischen Regierung verabschiedete Meisterprämie von 4000 Euro. Das Geld bekommen rückwirkend zum September die erfolgreichen Absolventen von Meisterkursen, die ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Niedersachsen haben. „Der Meisterbrief sorgt dafür, dass exzellente berufliche Bildung im Handwerk an die nächste Generation weitergebeben werden kann“, beschrieb es Voss.

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Sven Ruschhaupt kündigte an, dass es ab dem kommenden Jahr statt vieler kleiner Meisterfeiern künftig eine zentrale Veranstaltung im Kammerbezirk geben werde. Mit Sorge betrachtete Ruschhaupt die Chancen der Ausbildung von manchen Flüchtlingen.

Mitunter würden zwischen Betrieben und interessierten Geflüchteten Ausbildungsverträge abgeschlossen werden, ohne die zu erwartenden schulischen Probleme hinreichend zu berücksichtigen. „Wir sehen uns dadurch zunehmend mit der Problematik konfrontiert, dass bereits nach wenigen Monaten, Anträge auf „Verlängerung der Berufsausbildungszeit im Ausnahmefall“ gestellt werden“, sagte Ruschhaupt. Er appellierte an die Betriebe, die Flüchtlingen ausbilden wollten, den für die Handwerkskammer zuständigen „Willkommenslotsen“ aktiv bei der Entscheidungsfindung mit einzubinden.

Ein Lob vom Landesrechnungshof konnte Ruschhaupt an die Delegierten der Vollversammlung weitergeben. Die Wirtschaftsprüfer wollen die Handwerkskammer demnach als Vorbild in ihrer Jahresbilanz erwähnen. Ein Grund: Das Verhältnis von Mitgliedsbeiträgen und Haushalt sei sehr niedrig. „Im Benchmark zwischen allen Handwerkammern in Deutschland liegen wir mit unseren 26 Prozent Beitragseinnahmen am Gesamthaushalt bundesweit auf Platz eins“, vermeldete Ruschhaupt.

Die Vollversammlung beschloss zudem den Ankauf einer Liegenschaft von 1580 Quadratmetern für maximal 595000 Euro in direkter Nachbarschaft der Handwerkskammer an der Bramscher Straße. Dort, wo früher eine Autowerkstatt war, soll nach dem Kauf ein sogenanntes Kompetenzzentrum für mobile hydraulische Systeme und selbstfahrende Arbeitsmaschinen entstehen, kündigte Ruschhaupt an.