Anerkennung für Biotoppflege Anerkennung und Unterstützung für Naturschützer

Osnabrück. Für ihren beispielhaften Einsatz in schutzwürdigen Biotopen wurden im Botanischen Garten in Osnabrück besonders engagierte Personen und Vereine aus Stadt und Landkreis Osnabrück ausgezeichnet.

„Die Anlage eines Biotops ist das eine, aber die langfristige Instandhaltung ist eine ganz andere Herausforderung“, betonte Winfried Wilkens, Geschäftsführer der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück bei der Preisverleihung im Bohnenkamp-Haus. Eben für diese dauerhafte, oftmals jahrelange Pflege von Naturgebieten sollen die Akteure Anerkennung bekommen. Sie retten ökologisch wertvolle Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten die heute durch intensive Landwirtschaft, Schadstoffeinträge und Baumaßnahmen in ihrer Existenz stark bedroht sind. Der diesjährige Naturschutzpreis wurde zum zweiten Mal gemeinsam von der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück und der Stadt Osnabrück ausgeschrieben.

2000 Euro für die Regionale Arbeitsgruppe für Naturschutz im Artland

Die Naturschutzstiftung vergab ihr Preisgeld im Wert von 5000 Euro an fünf der insgesamt zwölf eingegangenen Bewerbungen. Über 2000 Euro konnte sich so die Regionale Arbeitsgruppe für Naturschutz im Artland e.V. (RANA) freuen. Rund 220 Hektar Fläche wurde von der RANA gepachtet oder erworben und nun betreut. Die Gruppe wandelte unter anderem ursprüngliches Ackerland in Grünflächen um, die jetzt Landwirten zur extensiven Bewirtschaftung mit Pferden oder Rindern zur Verfügung stehen. RANA erhält zudem wertvolle Feuchtbiotope durch regelmäßiges Zurückschneiden von Gehölzen und sich stark ausbreitenden Pflanzen wie dem Springkraut, einer eingewanderten Pflanzenart, die unserer heimischen Flora durch ihr schnelles Wachstum überlegen ist.

1000 Euro für Naturfreunde Glandorf und Nabu Osnabrück

Derartig invasiven Pflanzen, zu denen ebenso das Jakobskreuzkraut gehört, stellen sich auch die Naturfreunde Glandorf entgegen. Sie betreuen rund acht Hektar Mager- und Trockenrasenflächen sowie Streuobst- und Feuchtwiesen im Osnabrücker Südkreis. Im fünfjährigen Rhythmus schneiden sie jährlich 100 der insgesamt 650 zur Pflege anstehenden Kopfweiden zurück und halten Fließgewässer frei. Dafür wurden sie nun von der Naturschutzstiftung mit einem Preisgeld von 1000 Euro ausgezeichnet, genauso wie der Naturschutzbund Osnabrück (Nabu). Die Mitglieder des Nabu führen im Osnabrücker Landkreis bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich Pflegemaßnahmen in zehn schützenswerten Biotopen, wie dem Naturschutzgebiet Venner Moor oder der Orchideenwiese in Hilter-Borgloh durch. Jeweils 500 Euro vergab die Naturschutzstiftung an den Verein für Umwelt und Naturschutz Bohmte und an die Naturschutzjugend der ANTL e.V..

Dank finanzieller Unterstützung der Haarmann Stiftung – Umwelt und Natur konnte sich die Stadt Osnabrück zum zweiten Mal der, bereits seit vielen Jahren bestehenden Preisverleihung der Naturschutzstiftung des Landkreises anschließen. Die Stadt erhielt fünf Bewerbungen zum ausgeschriebenen Naturschutzpreis und verteilte das Preisgeld von insgesamt 2500 Euro für bemerkenswerten Naturschutzeinsatz gleichermaßen an den NABU Osnabrück, die Naturschutzjugend der ANTL e.V., die Montessori-Schule Osnabrück, das Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Osnabrück und den Freundeskreis Botanischer Garten der Universität Osnabrück e.V..

5000 Euro für Friedhelm Scheel, 2500 Euro für Janina Voskuhl

Neben engagierten Vereinen und Schulen wurden zwei Einzelpersonen mit dem 5000 Euro dotierten Umweltpreis und zum ersten Mal auch mit einem 2500 Euro dotierten Nachwuchspreis von der Haarmann Stiftung geehrt. „Eines unserer Stiftungsziele ist die Umweltbildung. Sie funktioniert nur mit Vorbildern, die Andere begeistern und anstiften“, sagte der Vorsitzende Antonius Fahnemann, in Richtung Friedhelm Scheel blinzelnd. Seit 35 Jahren setzt sich Scheel trotz vieler Steine, die ihm in den Weg gelegt wurden, unermüdlich für den Naturschutz ein. Immer gab er dabei Enthusiasmus für Baum, Blatt und Borke und nicht zu vergessen für den Steinkauz, an zahlreiche Jugendliche weiter. In seiner Rede äußerte er offen Kritik an der, wie er sagt „Arroganz“ der Politik im Bereich Natur- und Artenschutz und äußerte den Wunsch nach dringender Zusammenarbeit um Kräfte zu bündeln und mehr zu erreichen. Den Nachwuchspreis bekam Janina Voskuhl, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Osnabrück und engagierte Verfechterin des Umweltschutzes, die in zahlreichen Vorträgen und auf Führungen Menschen auf die prekäre Situation von Wildbiene und Co. aufmerksam macht.