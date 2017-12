Polizei warnt vor Betrügern Angebliche Spendensammlerin bestiehlt Frau in Osnabrück

Osnabrück. Die Polizei Osnabrück warnt vor falschen Spendensammlern. Besonders in der Vorweihnachtszeit sei mit dieser Masche zu rechnen.

Ein solcher Vorfall ereignete sich am Freitag um 11.05 Uhr am Kamp in Osnabrück. Eine unbekannte Frau gab an, für Kinder Spenden zu sammeln. Dabei nutzte sie ein Klemmbrett mit einer angeblichen Spendenliste. Die Unbekannte war so hartnäckig, dass eine angesprochene Frau ihre Geldbörse öffnete, um Kleingeld zu spenden. Später fehlten ihr mehrere Hundert Euro Scheingeld.

Nicht unter Druck setzen lassen

Die Polizei rät deshalb: „Lassen Sie sich nicht nötigen oder unter Druck setzen und lassen Sie Ihr Portemonnaie stecken“. Trickdiebe bitten nicht nur in der Weihnachtszeit auf der Straße und in Supermärkten oder auf Großparkplätzen von Supermärkten um eine Spende. Wenn der Geldbeutel geöffnet wird, nutzten die Täter die Chance und lassen aus dem Portemonnaie Scheine mitgehen. Die Spendenliste und das Klemmbrett dienen zur Ablenkung und Abdeckung der Geldbörse, dann werden unbemerkt die Scheine aus der Geldbörse gezogen. Durch den Eintrag in eine Spendenliste soll offenbar die Echtheit der Sammlung fingiert und die Spendenbereitschaft gesteigert werden, erklärt die Polizei. Auf der Spendenliste sind meist schon fingierte Einträge vorhanden.

Häufig geben die Sammler an, „alle geben 5 Euro“. Dies könne zur Übergabe des zumindest gleichhohen Betrages animieren, so die Polizei. Zusätzliche Symbole verschiedener Hilfsorganisationen sollen die Spendenbereitschaft verstärken. Das Geld gehe natürlich nicht an wohltätige Organisationen, sondern wandere in die Taschen der betrügerischen Sammler. Die treten meist in Gruppen auf, sind hartnäckig und reagieren bei Ablehnung auch schon mal aggressiv. Deshalb betont die Polizei: „Halten Sie Abstand, wenn Sie in einer derartigen oder ähnlichen Weise angesprochen werden.“