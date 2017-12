Stadt und Landkreis Osnabrück Weihnachtsmärkte 2017: Alle Termine und Öffnungszeiten

Der historische Weihnachtsmarkt in Osnabrück gehört sicherlich zu den schönsten Märkten in der Region. Foto: André Havergo

Osnabrück. Im Jahr 2017 bieten wieder viele Gemeinden im Landkreis Osnabrück einen Weihnachtsmarkt an. Alle Termine und Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte in der Region finden Sie hier in unserer Übersicht.