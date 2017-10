Landtagswahl 2017: Wahlkreis 77 Henning gegen Meyer zu Strohen: Verlierer ist raus

Osnabrück. Spannender könnte die Landtagswahl 2017 in Osnabrück-Ost kaum sein. Mit Frank Henning (SPD) und Anette Meyer zu Strohen (CDU) treten zwei gestandene Abgeordnete gegeneinander an. Aber nur wer im Wahlkreis 77 das Direktmandat holt, darf weiter für Niedersachsen Politik machen.

Es ist eine Neuauflage des Duells von 2013 – mit umgekehrten Vorzeichen. Diesmal ist Henning der Titelverteidiger in Osnabrück-Ost, Meyer zu Strohen die Herausforderin. Doch was die persönliche Politkarriere in Hannover betrifft, geht es für beide wieder um alles.

Während der Gewinner seinen Sitz im Leineschloss behält, muss der Wahlverlierer zurück auf den Bauernhof. Oder ins Finanzamt. Kaum absehbar, wen am Sonntag, 15. Oktober 2017 , welches Schicksal treffen wird. Zwischen der 61 Jahre alten Diplom-Landwirtin aus Hellern und dem 50-jährigen Betriebsprüfer in Staatsdiensten aus Lüstringen läuft gut eine Woche vor der niedersächsischen Landtagswahl 2017 alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus.

Wird es wieder so knapp wie 2013?

Und eine enge Kiste war es bereits vor knapp fünf Jahren. Damals entschieden 411 Stimmen über Sieg und Niederlage. Alles andere als viel in einem Wahlkreis mit weit mehr als 50.000 Wahlberechtigten. Von denen bei der Landtagswahl 2013 allerdings nur gut die Hälfte tatsächlich zur Urne ging. Am Ende fielen 11.476 Erststimmen (40,3 Prozent) auf Henning. Meyer zu Strohen kam auf 11.065 (38,9). Und war ihr 2008 gegen Alice Graschtat (SPD) errungenes Direktmandat prompt wieder los. Dass sie heute dennoch für die CDU im Landtag sitzt, verdankt Meyer zu Strohen dem Mandatsverzicht eines Parteifreunds aus Ganderkesee. Für ihn rückte die Osnabrückerin Anfang 2017 nach.

Aussichtslose Listenplätze für beide

Sollte die 61-Jährige am 15. Oktober 2017 den Zweikampf mit Henning erneut verlieren, müsste sie ihren Stuhl im Landtag höchstwahrscheinlich wieder räumen. Auf der CDU-Landesliste, die abhängig vom Zweitstimmenergebnis zieht, belegt Meyer zu Strohen nur den 19. Platz. Das ist wenig aussichtsreich – erst recht, wenn man bedenkt, dass es bei der Landtagswahl 2013 kein einziger christdemokratischer Bewerber auf diesem Weg ins Leineschloss schaffte. Noch schlechter sieht es diesbezüglich für Direktmandatsinhaber Henning aus: Er rangiert auf der SPD-Landesliste – 2013 bis zur 23. Stelle wirksam – so weit hinten (Platz 43), dass alles andere als ein weiterer Sieg im Wahlkreis 77 das vorläufige Ende seiner Zeit als Landtagsmitglied bedeuten dürfte.

Schwerpunkte im Landtagswahlkampf

Doch wofür stehen die beiden Kontrahenten eigentlich politisch? Anette Meyer zu Strohen setzt im Wahlkampf vor allem auf die Themen Wirtschaft, Bildung und innere Sicherheit. Ihr geht es nach eigenen Angaben um eine mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik, die Bürokratie abbaut und eine gute digitale Infrastruktur schafft. Im Bereich Bildung spricht sich die gebürtige Belmerin für ein vielfältiges Schulsystem aus, zu dem auch Förderschulen gehören. Beim Thema „Innere Sicherheit“ plädiert die Christdemokratin für eine bessere Ausstattung der Polizei – personell, finanziell und materiell. „Auch der verstärkte Einsatz von Videokameras an öffentlichen Plätzen zur Aufklärung von Straftaten gehört aus meiner Sicht zu einem guten Sicherheitskonzept.“

Frank Henning dagegen wirbt vor der Landtagswahl 2017 in einem Videoclip gezielt mit seinem Einsatz für faire und gerechte Löhne, für sozialversicherungsrechtlich abgesicherte Arbeitsplätze und für die Bekämpfung von Zeit- und Leiharbeit. Im Bereich Bildung verspricht der gebürtige Schinkelaner eine beitragsfreie Kita „als Beitrag zur Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit“. Apropos Geld: Bekannt ist der selbst ernannte „Gläserne Abgeordnete“ auch für die konsequente Offenlegung seiner eigenen monatlichen Einkünfte. Demnach beträgt Hennings verfügbares Einkommen zurzeit exakt 4708,32 Euro. Seit 2013 hat der Diplom-Finanzwirt außerdem alle seine Steuerbescheide im Internet veröffentlicht.

Führende Köpfe im Osnabrücker Rat

Henning gegen Meyer zu Strohen –das ist abseits von professioneller Politik auf Landesebene auch ein Schlagabtausch zweier kommunalpolitischer Schwergewichte. Beide hängen sich für ihre jeweilige Partei schon seit Jahrzehnten in Osnabrück ehrenamtlich rein, gehören im Rat der Stadt zu den führenden Köpfen: er als SPD-Fraktionschef und Mitglied im Finanzausschuss, sie als CDU-Fraktionsvize und Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt. In diesen Rollen rasseln die Kontrahenten regelmäßig aneinander. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten zwischen Henning und Meyer zu Strohen, etwa die Familie betreffend: Beide sind verheiratet, haben zwei Töchter.

Karneval hui, Knoblauch pfui

Darüber hinaus ist Privates eher über ihn bekannt. Ein begeisterter Campingurlauber sei er, sagt Henning über sich selbst. Und ein wahrer Vereinsmeier im besten Sinne des Wortes. Auf seiner Internetseite listet der umtriebige 50-Jährige nicht weniger als 21 Mitgliedschaften auf. Die Palette reicht von Sport und Schule über Karneval und Schützenwesen bis hin zum Männergesang.

Meyer zu Strohen dagegen hält sich in der persönlichen Außendarstellung vornehm zurück. Immerhin wissen wir, dass sie seit 40 Jahren in trauter Damenrunde kegelt, sich im Lions Club Osnabrück-Penthesilea engagiert und keinen Knoblauch mag. Und warum ihr Vorname Anette mit nur einem „n“ geschrieben wird: Das zweite, so verriet sie unserer Redaktion einmal, hat der Standesbeamte beim Ausstellen der Geburtsurkunde schlicht und ergreifend vergessen.