Zum 1. Januar 2018 Osnabrücker Sparkassen-Vorstand Salz wechselt nach Aachen

Osnabrück. Thomas Salz, Mitglied des dreiköpfigen Vorstands der Sparkasse Osnabrück, wechselt zur Sparkasse Aachen.

Der Verwaltungsrat der Starkasse Aachen habe Thomas Salz zum 1. Januar 2018 zum Mitglied des Vorstandes bestellt, heißt es in einer Mitteilung der Aachener Sparkasse.

Der 47-jährige Diplom-Kaufmann gehört seit 2012 dem Vorstand der Sparkasse Osnabrück an, wo er für das Firmenkundengeschäft zuständig ist. Nach einer Ausbildung bei der Stadtsparkasse Köln und Studium an der Universität Köln war er Sparkasse Köln-Bonn in verschiedenen leitenden Positionen tätig.

Salz kam nach Osnabrück, als der damalige Vorstandsvorsitzende, Bernhard Hentschel, in den Ruhestand trat. Johannes Hartig, seit 2007 im Vorstand der Osnabrück Sparkasse, wurde Vorsitzender des Vorstandes und übergab das Firmenkundengeschäft und die Organisation an Thomas Salz. Dritter im Bunde ist seit dem 1. Dezember 2011 Friedrich H. Petersmann. Sein Ressort umfasst das Privatkundengeschäft und Personalmanagement.

Der Rheinländer Thomas Salz (verheiratet, ein Sohn) schlug in Osnabrück schnell Wurzeln. 2014 verlieh ihm die Grün-Weiße Garde die Ehrensenatorenwürde.