Freitag Neustart in Osnabrücker Club „Nize“-Chef Martin Wüst gibt Club-Regie ab

Schlussspurt beim Umbau im „Nize“ an der Dammstraße, damit zum Re-Opening am Freitag alles fertig ist: Betreiber Martin Wüst (links) und Mitarbeiter Maximilian an einer der neuen VIP-Lounges.. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. „Ich werde Ende Oktober Disco-Rentner“, blickt „Nize“-Chef Martin Wüst mit einem Schmunzeln um die Mundwinkel dem nahenden Abschied aus der Club-Szene entgegen. Am Freitag ist nach knapp dreiwöchiger Umbauphase Re-Start in der Party-Location an der Dammstraße. Zum November übergibt Wüst den Laden dann an neue Betreiber.