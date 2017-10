Sturm Xavier Zugverkehr am Hauptbahnhof Osnabrück kommt zum Erliegen

Zugverkehr am Hauptbahnhof Osnabrück kommt zum Erliegen MEC öffnen

Wegen Sturmtief Xavier kam der Bahnverkehr am Donnerstagnachmittag in Niedersachsen komplett zum Stillstand. Etliche Menschen mussten mehrere Stunden am Osnabrücker Bahnhof warten. Foto: Julia Barthel

Osnabrück. Wegen Sturmtief Xavier ist der Bahnverkehr am Donnerstagnachmittag in Niedersachsen komplett zum Stillstand gekommen. Etliche Menschen strandeten auch am Osnabrücker Bahnhof. Wann die Züge wieder planmäßig fahren, ist derzeit unklar.