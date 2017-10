Landtagskandidaten Pistorius will Innenminister in Niedersachsen bleiben

Osnabrück. Boris Pistorius (SPD) kandidiert im Wahlkreis Osnabrück-Ost (78). „Wir kämpfen für eine starke SPD-Fraktion im kommenden Landtag“, sagt der Innenminister. Sein persönliches Ziel: „Ich will Innenminister bleiben.“

Boris Pistorius ist Ur-Osnabrücker: hier geboren, im Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium zur Schule gegangen, dann eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandleskaufmann bei Cordes und Graefe, Jura-Studium in Osnabrück und Münster. Nach seinem Referendariat am Oberlandesgericht Oldenburg und dem zweiten Staatsexamen wechselte Pistorius ins niedersächsische Innenministerium als persönlicher Referent von Minister Gerhard Glogowski. Die Schnorrer-Vorwürfe, die Glogowski 1999 zum Rückzug zwangen, trafen Pistorius nicht.

Er verlies die landespolitische Bühne, übernahm eine leitende Aufgabe in der Landesschulbehörde in Osnabrück und engagierte sich als Mitglied des Osnabrücker Stadtrates ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Schwerpunkt Finanzen. Im November 2006 gewann er die Wahl zum hauptamtlichen Oberbürgermeister von Osnabrück gegen seinen CDU-Konkurrenten und späteren Nachfolger Wolfgang Griesert.

2013 berief der frisch gewählte Ministerpräsident Stephan Weil Pistorius ins Landeskabinett für das Ressort Inneres und Sport. Pistorius profilierte sich schnell bundesweit als Fachmann für innere Sicherheit, führte sein Ressort skandalfrei, managte auf Bundesratsebene das NPD-Verbotsverfahren und entwarf maßgeblich die innenpolitische Strategie der SPD im jüngsten Bundestagswahlkampf. Im Februar sorgte seine Entscheidung bundesweit für Aufsehen, zwei in Deutschland geborene islamistische Gefährder vorsorglich abschieben zu lassen. Pistorius ist das innenpolitische Schwergewicht in der Bundes-SPD. Hätte sich die SPD nicht für die Oppositionsrolle im Reichstag entschieden, wäre der Jurist gewiss ein Ministerkandidat gewesen.

TV-Talker schätzen ihn als Mann der klaren Aussage. Fernseh- und Kamerasicherheit hat Pistorius schon früh erworben. Was längst in Vergessenheit geraten ist: Vor fast drei Jahrzehnten machte er einmal beim Sat1-Glücksrad mit. Bei der Sendung im Oktober 1990 räumte er eine Wärmedecke und andere Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Mark ab.