Jugendstrafe für Mittäter Falsche Dachdecker aus Osnabrück ergaunern 21400 Euro

Osnabrück. Mit der Dachdecker-Masche haben ein junger Osnabrücker und sein Kumpel vor einem Jahr 21.400 Euro von einer Rentnerin aus Bremen ergaunert. Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Osnabrück verurteilte den 21-Jährigen am Donnerstag zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Das Geld muss der geständige Täter der 77-Jährigen zurückzahlen. Gegen seinen mutmaßlichen Mittäter läuft ein gesondertes Verfahren.

Als Dachdecker stellten sich die jungen Männer im Juli 2016 vor und boten der Bremer Rentnerin an, für 20 Euro die Dachrinnen ihres Hauses zu reinigen, lautete die Anklage. Dann behaupteten sie, das Dach sei undicht und müsse repariert werden. Sie vereinbarten einen Termin. Bei ihrem ersten Besuch behaupteten sie, sie müssten Baumaterial beschaffen, forderten 6000 Euro und fuhren mit der alten Dame zu einem Geldautomaten. Die Pseudo-Dachdecker taten daraufhin so, als würden sie am Haus arbeiten und sagten der Frau, ein Kran und weitere Materialien würden benötigt. Kostenpunkt: 10.000 Euro. Am kommenden Tag gab die Rentnerin ihnen weitere 14.800 Euro. Nach dem Wochenende erschien der Angeklagte erneut, dieses Mal ohne seinen Kumpanen, forderte weitere 7000 Euro und fuhr die Rentnerin zur Sparkasse. Eine Mitarbeiterin schöpfte Verdacht und rief die Polizei. Der junge Osnabrücker floh, wurde mit seinem Transporter auf der Autobahn jedoch von der Polizei gestellt. (Weiterlesen: Polizei warnt vor Haustürgeschäften mit Handwerkern)

Opfer schämt sich

Der als Zeugin geladenen Rentnerin ist es peinlich, dass sie sich so leicht ausnehmen ließ. „Ich habe das auch niemandem erzählt“, sagte sie. Zum Tatzeitpunkt sei sie in Gedanken ganz bei ihrem Sohn gewesen, der schwer krank in Bremerhaven behandelt wurde. Der Staatsanwalt bezeichnete es als „perfide“ und „niederträchtig“, „gezielt ältere Menschen aufzusuchen und ihre Hilflosigkeit auszunutzen, um sich selbst zu bereichern.“

Der Angeklagte gab die Tat zu und sagte, es tue ihm leid. Er selbst habe nur 1000 Euro von der erbeuteten Summe bekommen, sagte er. „So wenig für die Drecksarbeit?“, fragte die Vorsitzende Richterin. Den Rest hätten sein Kumpel und ein weiterer Bekannter behalten, sagte er. Die Richterin klärte ihn auf, dass er als Mittäter für die gesamte Summe von 21400 Euro verantwortlich sei. Wie er sich das Geld von seinem Kumpel zurückhole, sei seine Sache. Außerdem bohrte sie nach, wozu er das Geld überhaupt brauchte. „Ein bisschen“ auch für Drogen, räumte der Osnabrücker ein, der mit 16 anfing, Marihuana zu rauchen.

Etliche Vorstrafen

Schon als Schüler fiel er immer wieder wegen aggressiven Verhaltens auf, früh wandte sich seine Mutter ans Jugendamt. Er wechselte mehrfach die Schule. Den Hauptschulabschluss holte er nach, begann eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker – und brach sie ab. Sein Vorstrafenregister ist lang: 2011 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs zu vier Wochen Jugendarrest verurteilt, es folgten Strafen wegen gemeinschaftlichen Diebstahls (2013), unerlaubten Entfernens vom Unfallort (2016) und Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss (2016 und 2017), außerdem laufen gegen ihn ein Verfahren wegen Beleidigung und eines wegen Besitzes von Marihuana.

„Ich habe viel Scheiße gebaut, aber ich möchte mich ja wirklich ändern“, sagte er. Das nahm ihm die Vorsitzende Richterin jedoch nicht ab. „Sie wurden am 14. Februar zu 120 Stunden verurteilt. Wie viele haben Sie davon gemacht?“ „Keine“, räumte er kleinlaut ein. „Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben Ihr Leben null im Griff“, sagte sie.

Wegen Reifeverzögerung wurde der zur Tatzeit 20-Jährige nach Jugend- und nicht nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Mit einem Jahr und vier Monaten Jugendstrafe blieb das Jugendschöffengericht nur zwei Monate unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. An die zweijährige Bewährung knüpfte das Gericht strenge Auflagen: 100 Stunden gemeinnützige Arbeit muss der Osnabrücker leisten, zur Drogenberatung gehen, sich dreimal jährlich unangekündigten Drogentests unterziehen und sich nachweisbar um einen Job bemühen. „Wenn Sie sich daran nicht halten, sind Sie schneller im Knast, als Sie denken können“, gab ihm die Richterin mit auf den Weg.

