Baugebiet im Schinkel Osnabrücker Grüne werfen CDU Doppelzüngigkeit vor

Osnabrück. Verkehrte Fronten: Die CDU lehnt die Bebauung einer Grünzone im Schinkel aus Umweltschutzgründen ab, die Grünen schließen sie zumindest nicht aus und werfen der Union eine „doppelzüngige Flächenpolitik“ vor.

Es geht um eine Bebauung in zweiter Reihe zwischen Weberstraße und Schwanenburg-Quartier auf dem Schinkelberg. „Um das klar zu sagen: Wir Grünen lehnen die Versiegelung von Flächen mit hoher Bedeutung für das Stadtklima ab. Es kann aber nicht sein, dass die CDU sich wiederholt öffentlich bereits gegen Flächen positioniert, bevor dazu überhaupt Erkenntnisse vorliegen. Fraktionschef Brickwedde macht in jeder Ratssitzung Druck und fordert, wir müssten beim Wohnungsbau schneller werden. Sobald aber eine Fläche konkret im Raum steht, ist die CDU-Fraktion die erste, die auf Protest macht. Das ist doppelzüngig, so wird das nichts mit dem dringenden benötigen neuen Wohnraum in Osnabrück“, heißt es in einer Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Michael Hagedorn und des umweltpolitischen Sprechers, Volker Bajus.

Die Grünen erinnern an den einstimmigen Ratsbeschluss, in Osnabrück 2500 bis 3000 neue Wohnungen zu schaffen. Dazu ist ein Steuerungskreis aller Fraktionen gegründet worden. „Wir haben uns auf eine Vorgehensweise geeinigt, alle Flächen zunächst gemeinsam zu besprechen und erst dann gegebenenfalls in konkrete Planungen einzusteigen. Öffentliche Vorfestlegungen und ein Wettbewerb um die populistischste Position sollten damit vermieden werden“, so Hagedorn.

Hagedorn und Bajus kritisieren, dass Anette Meyer zu Strohen, CDU-Landtagskandidatin und Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses, sich schon jetzt gegen eine Bebauung ausspricht, obwohl die Auswirkungen noch gar nicht untersucht sind. Die CDU habe nun zum zweiten Mal die gemeinsamen Spielregeln gebrochen. „Offenbar fehlt Frau Meyer-zu Strohen die notwendige Souveränität. Wenn man in Wahlkämpfen den öffentlichen Druck nicht aushält, wie dies jetzt im Schinkel seitens der CDU-Landtagskandidatin geschehen ist, sollte man sich fragen, ob man als Vorsitzende des für Bebauungsfragen zuständigen Rats-Ausschusses geeignet ist“, kritisiert Hagedorn.

Im März hat der Stadtentwicklungsausschuss einstimmig beschlossen, die Planungen einzuleiten. Die Grünen äußern ihr Unverständnis, dass die CDU-Ausschussvorsitzende den Einleitungsbeschluss unterstützt hat, nun aber zurückrudert, obwohl noch gar keine konkreten Planungsunterlagen vorliegen. Das sei „reiner Wahlkampfopportunismus“.

Auch die Grünen schließen Folgen für Umwelt und Naherholung nicht aus. Sie wollen sich aber erst festlegen, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen.

Entstehen soll das reine Wohngebiet zwischen Bremer Straße, Weberstraße, Schinkelbergstraße und Schwanenburgstraße. Dort war früher die Trasse der Mittleren Verbindung Ost geplant. Angedacht sind 30 mehrgeschossige Häuser für 120 Menschen. Widerstand gegen den Bebauungsplan Nr. 22 kommt von einer Anfang September gegründeten Bürgerinitiative (BI). Anette Meyer zu Strohen stellte sich bei einem Ortstermin auf die Seite der BI.