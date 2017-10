Angebot für bedürftige Familien Osnabrücker Kindermahlzeit feiert zehnten Geburtstag

ansk Osnabrück. Die Kindermahlzeit der katholischen Familienbildungsstätte (Fabi) feiert ihren zehnten Geburtstag. Inzwischen bietet das Projekt nicht nur Mittagsessen, sondern auch ein Bildungsprogramm an.

Gesund und frisch soll es sein: Die „Kindermahlzeit“, die nun zum zehnten Geburtstag einen neuen Namen bekommen hat. Denn das „Familienbistro Johannisstraße“ soll auch mehr Mütter und Väter ansprechen. Nicht nur Kinder, die von Armut betroffen sind, bekommen hier und in dem Mehrgenerationenhaus in Haste sowie im Familientreff West, eine Mahlzeit – auch ihre Eltern können herkommen, mit den Ehrenamtlichen sprechen, Hilfe bekommen und mittagessen. Kinder haben die Möglichkeit zu spielen, zu basteln, zu kochen und Lernunterstützung zu bekommen.

In den Einrichtungen der Kindermahlzeit arbeiten 15 Ehrenamtliche, in der Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe 18. Von montags bis donnerstags sind die Einrichtungen an der Johannisstraße und im Mehrgenerationenhaus geöffnet. Vor allem Schüler der fünften und sechsten Klasse aus ärmeren Familien kommen her, aber auch viele alleinerziehende Mütter.

Vom Qualifizierungsprojekt zur Kindermahlzeit

2006 startete ein Qualifizierungsprojekt der Fabi für Langzeitarbeitslose. Dort können sich seitdem Arbeitslose in den Bereichen Hauswirtschaft und Gastronomie qualifizieren und sich dadurch wieder in den Arbeitsmarkt eingliedern. 2007 ist dadurch die Idee des sozialen Mittagstisches entstanden. So kochen seitdem die Teilnehmer des Qualifizierungsprojektes für die Kinder und Familien der Kindermahlzeit.

„Vor zehn Jahren hatten viele Familien in benachteiligten Lebenssituationen keinen Mittagstisch“, erklärt Maria Aepkers, Geschäftsführerin der Fabi. Inzwischen werden 8000 bis 10000 im Jahr und 50 bis 60 Mahlzeiten pro Tag für die Einrichtungen zubereitet.

Durch Gespräche und engen Kontakt mit den Familien hätten die Mitarbeiter festgestellt, dass es auch einen Bedarf an Bildungsangeboten gibt; diese kamen dann ein Jahr später hinzu. Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe, offene Familientreffs und Eltern-Kind-Angebote, Kultur- und Freizeitgestaltungsprogramme, wie zum Beispiel eine Koch-AG, werden inzwischen angeboten.

Gute Netzwerke

Diese Angebote und der enge Kontakt zu den Ehrenamtlichen, sollen mehr kulturelle Teilhabe ermöglichen, eine gute und gesunde Bildung für Kinder ermöglichen und eine gute Perspektive für die Zukunft schaffen. Inzwischen gebe es mehr Regeleinrichtungen für die Familien. „Wir wollen für die Familien da sein, die über Regelangebote nicht aufgefangen werden“, erklärt Aepkers. Auch gebe es noch zu wenig Hortplätze und Betreuungsplätze, und auch nicht alle Schulen hätten ein Ganztagsangebot.

Inzwischen gibt es ein großes Netzwerk und eine enge Zusammenarbeit mit anderen sozialen Diensten und Beratungseinrichtungen. Auch viele Förderer unterstützen die Einrichtung. „Es ist wichtig, diese Netzwerke gut erhalten zu können“, wünscht sich Aepkers für die Zukunft, aber vor allem, dass es solche Einrichtungen gar nicht erst geben müsse.

Jubiläumsfeier mit buntem Programm

Beim Fest zum zehnjährigen Bestehen feierten Familien, Ehrenamtliche, Mitarbeiter und Sponsoren. Nach einer Kochaktion, bei der Sponsoren, Ehrenamtliche und Kinder gemeinsam Gerichte kochten, wurde das Essen auf dem Fest mit den Gästen verzehrt. Luftballons, Spiele und Kinderschminken lockten viele Familien vor das Caritasgebäude. Auch interessierte Osnabrücker konnten sich ein Bild von der frisch renovierten Einrichtung machen und mitfeiern.