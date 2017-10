Landtagswahl 2017 in Niedersachsen Osnabrück: Online-Briefwahlanträge noch bis 9. Oktober 2017 möglich

Osnabrück. Wer seine Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 2017 online beantragen will, hat nicht mehr lange Zeit. Wie die Stadt Osnabrück mitteilte, sind Online-Briefwahlanträge nur noch bis Montag, 9. Oktober 2017, möglich.

Einer Mitteilung der Stadt zufolge liegen dem Osnabrücker Wahlbüro zehn Tage vor der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen mehr als 15.000 Briefwahlanträge vor. Zur Landtagswahl 2013 gab es hingegen insgesamt nur 8000 Anträge auf Briefwahlunterlagen – das Interesse an der Briefwahl ist also stark gestiegen. (Weiterlesen: Briefwahl in Osnabrück ist seit dem 28. September 2017 möglich.)

Online-Briefwahlanträge müssen bis zum 9. Oktober 2017 eingehen

Damit alle Wahlberechtigten in Osnabrück ihre Wahlunterlagen noch rechtzeitig vor der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 erhalten, kann die Stadt nur noch bis kommenden Montag, 9. Oktober 2017, 8 Uhr, Online-Briefwahlanträge annehmen. Diese Regelung betrifft nur diejenigen Briefwähler, die ihre Unterlagen online unter osnabrueck.de/briefwahl beantragen wollen. Schriftlich eingehende Anträge auf Übersendung der Briefwahlunterlagen werden weiterhin vom Wahlamt bearbeitet. Ansonsten können Bürger die Unterlagen für die Briefwahl auch direkt im Wahlbüro der Stadt Osnabrück (Stadthaus 2, Natruper-Tor-Wall 5) abholen. (Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Wie funktioniert die Briefwahl?)

Briefwahl kann noch bis zum 13. Oktober 2017 beantragt werden

Nach wie vor besteht auch die Möglichkeit, vor der Landtagswahl direkt im Wahlbüro zu wählen. Dafür hat das Wahlbüro zusätzlich auch am kommenden Samstag, 7. Oktober 2017, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die direkte Wahl im Osnabrücker Wahlbüro und das Mitnehmen der Briefwahlunterlagen sind noch bis Freitag, 13. Oktober 2017, um 13 Uhr möglich. (Weiterlesen: Was sind Erststimmen und Zweitstimmen?)

Danach müssen die Wahlberechtigten am Wahltag am Sonntag, 15. Oktober 2017, im auf der Wahlbenachrichtigungskarte angegebenen Wahllokal wählen gehen. Im Wahlbüro der Stadt Osnabrück kann an diesem Tag bis 18 Uhr auch noch der rote Wahlbrief mit dem angekreuzten Wahlzettel abgegeben werden. Wer seinen Wahlschein per Post verschicken möchte, sollte dies spätestens am Donnerstag, 12. Oktober 2017, machen.

