Spes-Viva-Gründer Hardinghaus im Gespräch Wie die Hospizbewegung in der Region Osnabrück Fuß fasste

Osnabrück. Prof. Dr. Winfried Hardinghaus, der Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes, hat Spes Viva in den 1990er Jahren gegründet. Wir haben ihn zu seiner Einschätzung der Situation von Hospiz- und Palliativversorgung befragt.

Herr Prof. Hardinghaus, was war ihre Motivation, Spes Viva ins Leben zu rufen? Gab es ein Schlüsselerlebnis?

Anfang der 1990er Jahre, als die Spes-Viva-Idee aufkam, musste man leider noch erleben, dass Krankenhauspatienten zum Sterben ins Badezimmer abgeschoben wurden oder dass die Schmerztherapie völlig unzureichend war. In einem Modellprojekt zusammen mit dem Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands und den Thuiner Franziskanerinnen haben wir im Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln mit Unterstützung Vieler hier ein Zeichen für eine menschlich würdevolle Begleitung Schwerstkranker und Sterbender in Krankenhäusern setzen können. Dies zunächst räumlich und ideell mitten auf der Station in das Leben zentriert. Später kamen eine Palliativstation und die bekannten ambulanten Einrichtungen hinzu. Nach unserem Modell arbeiten heute zum Beispiel in der Region das Marienhospital Osnabrück und das Christliche Klinikum Melle.

20-Jahre Spes Viva. Wie hat sich die Hospizarbeit in den vergangenen zwei Jahrzehnten allgemein verändert?

In den letzten Jahrzehnten ist aus einer zarten Pflanze – vor allem durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher – eine starke Bürgerbewegung geworden. Mittlerweile wird über Sterben und Tod in Deutschland auch viel offener gesprochen. Deutschland galt lange bei der Betreuung Sterbenskranker als rückständig; nach einer Untersuchung unter den 40 OECD-Staaten stehen wir heute mit mehr als 220 stationären Hospizen, ca. 300 Palliativstationen, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung und vor allem mit über 1500 ambulanten Hospizdiensten an achter Stelle.

Wie könnte/sollte die Hospizarbeit in weiteren 20 Jahren aussehen?

In 20 Jahren sollte jeder Mensch am Ende seines Lebens unabhängig von der zugrunde liegenden Erkrankung, seiner persönlichen Lebenssituation oder seinem Lebensort bei Bedarf eine entsprechende Hospiz- und Palliativversorgung und Begleitung erhalten. Wir müssen vor allem die ambulante Hospizarbeit noch stärker ausbauen und vernetzen, denn die meisten Menschen wollen zu Hause sterben. Aber auch in die Pflegeheime müssen wir verstärkt Hospiz- und Palliativangebote bringen. Das geht natürlich nur mit der entsprechenden personellen Ausstattung und der richtigen Qualifikation der Mitarbeiter dort.

Kann sich unsere Gesellschaft keine hauptamtlichen Hospizhelfer leisten oder ist gerade der Hospizdienst bei Ehrenamtlichen besser aufgehoben?

Die Ehrenamtlichen sind Wurzel und Seele der Hospizbewegung. Sie schenken den Betroffenen Zeit, Aufmerksamkeit und Entlastung. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von „absichtsloser Gastfreundschaft“ und dem bedingungslosen Interesse am Anderen um seiner selbst willen. Das ist etwas anderes als eine über die Kassen abrechenbare Nummer. Deshalb muss die Hospizbewegung in Zukunft auch aufpassen, dass sie nicht ihre Seele verliert und sich nicht vom Trend zu Ökonomisierung und Institutionalisierung lähmen lässt, so meine Sicht auch als Vorsitzender des Deutschen Hospiz - und Palliativerbands.

Für ein Sterben in Würde: Der Welthospiztag 2017 findet am 14. Oktober unter dem Motto „Für eine bedarfsgerechte Hospiz- und Palliativversorgung“ statt. In einer dreiteiligen Serie stellen wir die Arbeit des Palliativ- und Hospizmodells Spes Viva vor.

Gestorben wird immer. Doch der Umgang mit dem Sterben unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel. Während sich der Tod, so er nicht plötzlich eintrat, früher selbstverständlich zu Hause und inmitten der Familie vollzog, wurde das Sterben im 20. Jahrhundert mehr und mehr in Krankenhäuser „ausgelagert“, zwar medizinisch betreut, aber vielfach bewusst aus dem Blickfeld gerückt. Das Sterben im Badezimmer der Klinik war keine Seltenheit, ein Abschied in Würde nur schwer möglich.

Erst seit Ende der 60er-Jahre entwickelte sich ausgehend von England die Hospizbewegung. In Deutschland wurden die ersten palliativen Einrichtungen in den 80er-Jahren gegründet. Die Entwicklung der ambulanten Hospiz- und Palliativdienste hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht: Laut Deutschem Hospiz- und Palliativverband (DHPV) gab es in Deutschland 2016 rund 240 stationäre Hospize und mehr als 300 Palliativstationen in Krankenhäusern.

Wenn möglich sollen schwerst kranke und sterbende Menschen während ihrer letzten Lebensphase nicht auf die Geborgenheit ihres gewohnten häuslichen Umfelds verzichten müssen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung stehen hierzu etwa 300 Teams der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) zur Verfügung, die durch moderne Schmerztherapie die Linderung schwerer körperlicher Symptome ermöglichen. Um die vertrauensvolle Begleitung kümmern sich rund 1500 ambulante Hospizdienste. Mehr als 100 000 Menschen engagieren sich dabei – hauptamtlich, aber auch ehrenamtlich. So wie seit 20 Jahren die ehrenamtlichen Mitarbeiter des ambulanten Spes-Viva-Hospizdienstes am Krankenhaus Ostercappeln.