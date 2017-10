In Osnabrück Bargeld gestohlen: Ältere Frau wird Opfer falscher Dachdecker

Osnabrück. Unbekannte Täter haben sich am Mittwoch in Osnabrück als falsche Dachdecker ausgegeben und einer älteren Frau Bargeld gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte gegen 12.30 Uhr ein etwa 32 bis 35 Jahre alter Mann bei der Frau in der Sulinger Straße. Er gab sich als Dachdecker aus und teilte der Frau mit, dass an ihrem Haus einige Dachpfannen locker wären. Er bot ihr eine Reparatur an und gelangte dadurch in das Einfamilienhaus.

Mann gibt sich als Kollege aus

Während dessen klingelte es erneut an der Haustür und es erschien ein ungefähr gleichaltriger Unbekannter. Er gab sich als Kollege des bereits im Haus befindlichen Dachdeckers aus und verwickelte die Dame in ein Gespräch. Nach circa 45 Minuten verließen die beiden angeblichen Handwerker das Wohnhaus in Richtung Ellerstraße und die Seniorin stellte fest, dass die Diebe Bargeld gestohlen hatten.

So sahen die Täter aus

Der erste Täter wurde als ca. 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer beigefarbenen Cordjacke und Cordhose bekleidet. Der Mann hatte blonde, kurze Haare und sprach akzentfrei deutsch. Sein Mittäter war kleiner als 1,80 m, schlank und trug dunkle, legere Kleidung. Er hatte dunkle, kurze Haare und sprach ebenfalls akzentfrei deutsch. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-3203 oder 327-2115.