Schwestern-Musik Two Hearts in Ten Bands in der Osnabrücker Lagerhalle

Two Hearts in Ten Bands in der Osnabrücker Lagerhalle MEC öffnen

Ihre neue CD stellen Two Hearts in Ten Bands am Freitag in Osnabrück vor. Foto: Melanie Puchalla

Osnabrück. Jetzt machen es die Schwestern allein. Bis ins vergangene Jahr waren Sina und Sarah noch mit einer Band unterwegs. Jetzt veröffentlichen sie ein Album unter ihrem angestammten Namen Two Hearts in Ten Bands, das sie am Freitag, 6. Oktober, in der Lagerhalle in Osnabrück vorstellen.