Im Sessel wegducken „Phantom der Oper“ in der Osnabrück-Halle

Osnabrück. Mit aufwändigen Spezialeffekten kommt die Musical-Produktion „Das Phantom der Oper“ am 4. Januar in die Osnabrück-Halle. Die weibliche Hauptrolle übernimmt wieder Deborah Sasson.

Gaston Leroux beschreibt in seinem Buch „Das Phantom der Oper“ ein düsteres Wesen. Es umgarnt die junge und talentierte Chorsängerin Christine. Die Liebe zu ihr treibt das Phantom dazu, ihre Karriere durch Gewalt und Erpressung zu forcieren. Schließlich entführt das Phantom seine Herzensdame in die Katakomben der Pariser Oper.

Dieses Labyrinth soll dem Zuschauer in noch nie gezeigter Weise mit aufwändigen und rasanten Video-Kamerafahrten nahe gebracht werden. Es soll so echt wirken, dass sich viele Zuschauer erschreckt in ihren Sesseln wegducken werden, versprechen die Veranstalter.

Die Aufführung von „Das Phantom der Oper“ in der Osnabrück-Halle beginnt am Donnerstag, 4. Januar, um 20 Eintritt: 36,52 bis 69,60 Euro. Kartentelefon: 0541/349024.