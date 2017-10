Minister Wenzel in Osnabrück Grüne für weniger Biogas und mehr Gebäudesanierung

Osnabrück. Mehr Power für die Energiewende: Der Umweltminister des Landes, Stefan Wenzel, und die Grünen-Landtagskandidaten Volker Bajus und Daniela Saalfeld wollen beim ökologischen Umbau der Energieversorgung mehr Gas geben. Allerdings kein Biogas.

Ein Unternehmer aus Melle beklagte in einer von den Grünen veranstalteten Diskussionsrunde am Mittwochabend mit Umweltminister Stefan Wenzel den zunehmenden Widerstand gegen Biogasanlagen und Windräder. „Es sind vor allem die Grünen in den Gemeinderäten, sie sich wehren“, sagte der Öko-Energieunternehmer.

Ja, räumte Volker Bajus ein, wenn grüne Lokalpolitiker zwischen Naturschutz und Klimaschutz abwägen müssten, stünden sie sich manchmal selbst im Weg. Den sehr starken Ausbau der Biogasnutzung nannte Bajus einen „Riesenfehler“. Der besondere Bonus für nachwachsende Rohstoffe – eingeführt von der CDU/FDP-Regierung – habe die „Vermaisung“ der Landschaft begünstigt. Eine Energiewende nach dem Willen der Grünen setzt vor allem auf dezentrale Energieerzeugung, auf ein funktionierendes Kohlendioxid-Preissystem, das die tatsächlichen Kosten alter Kohlekraftwerke tatsächlich abbildet, und auf Energieeffizienz durch steuerlich geförderte Gebäudesanierung.

Knapp zwei Stunden diskutierten Wenzel, Bajus und Saalfeld durchaus kontrovers mit etwa 50 Zuhörern über Klima- und Energiepolitik. Immer wieder klang an: Es reicht nicht. Die geplante Reduzierung der Kohlendioxidausstoßes reicht nicht, um das Klima nachhaltig zu schützen. Die energetische Sanierung von öffentlichen und privaten Gebäuden kommt zu langsam voran. Die Umstellung auf Elektroantrieb und moderne Mobilitätskonzepte stockt, weil die deutsche Autolobby zu unbeweglich ist. Der Abschied von Kohle und Öl fällt schwer, weil wirtschaftliche Interesse der Konzerne dagegen stehen. „Wenn wir die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen erreichen wollen, müssen 95 Prozent der Bestände Öl und Kohle in der Erde bleiben“, sagte Umweltminister Wenzel. „Das müssen die Ölkonzerne erst mal begreifen.“

Die Grünen wollen deshalb „mehr Power für die Energiewende“, wie es ein Plakat im Rücken von Wenzel und Bajus forderte. Auf die Frage, welche drei Punkte die Grünen in einem Koalitionsvertrag mit der SPD vorrangig einfordern würden, antworteten Bajus und Wenzel: ein über 20 Jahre angelegtes Sanierungsprogramm für landeseigene Gebäude, stärkere Förderung des Nahverkehrs und den gesetzlichen Anspruch auf einen Breitbandanschluss auch auf dem Lande.

Vor der Diskussionsveranstaltung hatte sich Stefan Wenzel auf dem Neumarkt und am Schlosswall über die Schadstoffbelastung informiert. Die Grünen lehnen pauschale Fahrverbote ab. Statt dessen sollen mit Einführung einer Blauen Plakette die schmutzigen Diesel aus belasteten Zonen ferngehalten werden.