Landkreis will Verstoß ahnden Osnabrückerin verkauft mangelhaft geimpften Polarfuchs

Osnabrück. Eine Frau aus Osnabrück hat im Internet einen Polarfuchs angeboten und verkauft. Der Verkauf an sich war legal, doch die Anbieterin verstieß gegen das Tiergesundheitsgesetz. Der Landkreis will den Verstoß nun ahnden. Der Vorwurf der nicht artgerechten Haltung einer Hinweisgeberin konnte der Landkreis hingegen nicht bestätigen.

Bereits vergangene Woche hatte der Landkreis einen Hinweis auf den Fuchs und eine nicht artgerechte Haltung in einer Vogelvoliere bekommen. Auch in der Redaktion meldete sich anonym eine Frau und berichtete von dem Tier, das bei Ebay angeboten werde. Zu finden war das Angebot allerdings nicht mehr – auch nicht in den beendeten Angeboten.

Am Montag wollte der gemeinsame Veterinärdienst von Stadt und Landkreis den Polarfuchs und dessen Haltung überprüfen. Das Tier war aber bereits verkauft, die Anbieterin nicht anzutreffen, bestätigt Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage unserer Redaktion.

Tier schon verkauft

Offenbar hatte die Hinweisgeberin das Tier bereits selbst gekauft, um es von seinem Leid zu erlösen. Das Tier befinde sich in einer Tierarztpraxis in Westfalen, sagte Riepenhoff. Die neue Besitzerin wohnt im Landkreis Osnabrück.

Fuchs in kleiner Voliere?

Die Hinweisgeberin berichtete unserer Redaktion, dass sie sich gegenüber der Verkäuferin als Kaufinteressentin ausgegeben habe. Daraufhin habe sie von der Anbieterin ein Video bekommen, in dem der Fuchs in einer Vogelvoliere zu sehen sein soll. Die Verkäuferin habe gesagt, öfter Polarfüchse anzubieten, die sie aus Tschechien bekomme. 350 Euro habe sie für das Tier verlangt.

Herkunft nachgewiesen

Als der Veterinärdienst von Stadt und Landkreis zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde die Verkäuferin bei einem weiteren Termin antraf, legte diese einen Zuchtbeleg vor; demnach stammt das Tier aus einer Zuchtfarm in Tschechien. Damit durfte sie den Fuchs nach dem Artenschutzrecht besitzen und letztlich auch verkaufen, bestätigen Gerhard Meyering, Sprecher der Stadt Osnabrück, sowie Landkreissprecher Riepenhoff. Bei der weiteren Überprüfung habe der Landkreis der Frau zudem die korrekte Haltung des Tieres attestiert, sagt Riepenhoff.

Verstoß gegen Tiergesundheitsgesetz

Allerdings hatte sie den Fuchs nicht korrekt impfen lassen beziehungsweise nicht dafür gesorgt, dass der Fuchs bei der Einfuhr die korrekten Impfungen hat. Damit verstieß die Frau gegen das Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen. „Das wird geahndet, wegen der mangelhaften Impfung gibt es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren“, sagt Riepenhoff. Vermutlich werde es „kein großer Betrag“.

Fuchs nun mit einem Artgenossen

Da die neue Besitzerin im Landkreis wohnt, ist der Landkreis zuständig für die Überprüfung der Haltungsbedingungen, sagt Meyering. Dem kam der Landkreis bereits nach, sagt Riepenhoff. Der Polarfuchs werde korrekt gehalten, nun in Paarhaltung, die Impfung habe die neue Besitzerin nachgeholt.